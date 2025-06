Troca de farpas com Trump faz fortuna de Elon Musk cair R$ 143 bilhões em uma tarde

O bilionário Elon Musk viu sua fortuna cair US$ 25,5 bilhões — cerca de R$ 142,29 bilhões na cotação atual — após protagonizar uma briga pública com o presidente dos Estados Unidos Donald Trump nesta quinta-feira (5). Apesar da queda, o empresário mantém o posto de homem mais rico do mundo, com um patrimônio estimado em US$ 400 bilhões (R$ 2,232 trilhões), conforme estimativas da Forbes.

A instabilidade começou após a saída de Musk do governo Trump no fim de abril, com uma série de troca de acusações entre os dois. A Tesla, empresa de veículos elétricos de Musk, teve um recuo significativo no preço das ações.

Os ativos da montadora caíram 17%, ou US$ 55 (R$ 306,90) por ação, fechando a US$ 277 (R$ 1.545,66), em um dia estável para o restante do mercado, segundo a Forbes.

Em quase um mês, as ações da Tesla chegaram ao nível mais baixo de valores, com negociações 40% abaixo do recorde histórico registrado em dezembro de 2024. Esta quinta-feira (5) foi o pior dia da empresa em Wall Street desde 8 de setembro de 2020.

Desde a posse de Donald Trump, as ações da Tesla acumulam queda de 29%.

Veja também Mundo Elon Musk confirma saída do governo Donald Trump Ednardo Rodrigues Após sair do governo Trump, Elon Musk foca em levar a humanidade para Marte

SAÍDA ANUNCIADA

No dia 30 de abril, Musk se despediu do governo Trump após os 100 primeiros dias do segundo mandato do presidente. Encarregado do DOGE, Musk disse que economizou US$ 160 bilhões no tempo em que ficou no cargo.

O empresário, em conversa com Donald Trump no Salão Oval, disse que “foi uma honra trabalhar com seu incrível gabinete”, num diálogo com um certo teor de despedida.

No início do mês, no dia 2 de abril, o presidente compartilhou com pessoas próximas que Elon Musk deixaria o seu governo, segundo o site americano Politico.

De acordo com o portal, a decisão foi tomada consentidamente pelos dois. Além disso, o chefe dos EUA estaria feliz com o trabalho do empresário a frente do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), mas que seria a hora de Musk assumir somente um papel de apoio.

Após a publicação da informação, a Casa Branca se manifestou sobre o assunto:



“Elon Musk e o presidente Trump declararam publicamente que Elon deixará o serviço público como funcionário especial do governo quando seu trabalho incrível no DOGE estiver concluído”, afirmou a porta-voz do governo trumpista, Karoline Leavitt.

'Não aguento mais', declarou Musk

Em sua rede social, o X, Elon Musk fez uma publicação nesta semana após deixar o cargo de conselheiro, um dos mais próximos de Trump. "Sinto muito, mas já não aguento mais. [...] Este projeto de lei de gastos do Congresso, enorme, escandaloso e eleitoreiro, é uma abominação repugnante. Os que votaram a favor deveriam sentir vergonha: sabem que fizeram errado. Eles sabem", escreveu.

Musk era responsável pelo Doge, uma comissão de eficiência governamental que empreendeu cortes significativos de ajuda internacional, fechou agências federais e demitiu milhares de funcionários.

A Casa Branca, por sua vez, defende o projeto orçamentário. "O presidente já conhece a posição de Elon Musk sobre este projeto de lei; isso não muda sua opinião. É um projeto de lei grande e bonito, e ele mantém firme nisso", disse a porta-voz Karoline Leavitt em coletiva de imprensa.