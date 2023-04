Mesmo com explosão, lançamento da Starship significa avanço para a exploração espacial; entenda

A SpaceX finalmente lançou sua tão aguardada nave Starship na última quinta-feira (20). A empresa liderada por Elon Musk já havia tido alguns fracassos nas tentativas anteriores, mas dessa vez o lançamento pode ser considerado bem-sucedido, apesar da explosão. Eu acompanhei o lançamento ao vivo.

A nave Starship montada em dois estágios possui 120 m de comprimento o equivalente a um prédio de 40 andares. Os estágios são montados por elevador com dois braços inclusive, na hora do lançamento, o elevador abre os braços na posição do Cristo Redentor.

A Starship, com capacidade para transportar até 100 passageiros, é um dos projetos mais ambiciosos da SpaceX, que pretende usar a nave para viagens interplanetárias. A meta a longo prazo é colonizar Marte e se tornar uma referência no ramo da exploração espacial. Contudo a SpaceX tem o contrato bilionário com a NASA para levar o homem pela sétima vez à Lua. Dessa vez com a primeira mulher na tripulação.

O lançamento da Starship ocorreu na base da SpaceX em Boca Chica, no Texas, nos Estados Unidos. Centenas de pessoas compareceram ao local para presenciar o momento histórico. O lançamento, que ocorreu quinta, foi acompanhado por milhões de pessoas em todo o mundo pela internet.

O objetivo do teste sem passageiros era ousado, dar uma volta na Terra a cada 80 min, e olha que uma viagem a Dubai de avião está demorando cerca de um dia e meio. O fato de a nave ter decolado sem explodir já foi um avanço e tanto, mas alguns motores raptores não ativaram.

Pela redundância, de 33 motores, isso não deveria ser um problema. Mas logo após a decolagem percebe-se que o foguete perdeu estabilidade, os propulsores tentaram atuar para corrigir a trajetória, porém não teve êxito. O segundo estágio não conseguiu desacoplar e com o foguete saindo da trajetória prevista foi optado pela explosão.

Claramente, a explosão foi controlada e anunciada. Isso é comum quando se está testando novas tecnologias aeroespaciais. A expectativa agora é que a SpaceX continue realizando testes para aperfeiçoar a nave e, eventualmente, levá-la para o espaço.

O sucesso do lançamento da Starship é uma grande vitória para a SpaceX e para a exploração espacial em geral. A empresa se tornou uma das principais referências do setor, com um histórico notável de inovação e conquistas.

Com a Starship, a SpaceX se aproxima cada vez mais de seu objetivo de tornar a exploração interplanetária uma realidade. Ainda há muitos desafios pela frente, mas o lançamento da nave é um passo importante na direção certa.

