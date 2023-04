Conheça o caminho para se tornar astronauta

Tornar-se um astronauta é um sonho de muitas pessoas que têm interesse em explorar o Universo, ver o planeta Terra do espaço e descobrir novas possibilidades de vida fora da Terra. No entanto, esse é um objetivo que exige uma preparação rigorosa e um conjunto de habilidades especiais.

Neste mês, a NASA anunciou os astronautas que devem participar a missão Artemis II, que irão orbitar a Lua em 2024. São eles: Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Hammock Koch (especialista) e Jeremy Hansen (especialista).

Vejamos o que é necessário para se tornar um astronauta como eles:

Requerimentos técnicos

O primeiro passo para se tornar um astronauta é obter uma graduação em uma área relacionada à ciência, tecnologia, engenharia ou matemática (STEM). É importante ter uma base sólida nessas áreas, pois elas são fundamentais para entender as operações espaciais.

Após concluir a graduação, é necessário ter bastante experiência profissional na área, seja trabalhando em um campo diretamente ligado à exploração espacial ou em ciências relacionadas. É importante ter conhecimentos em áreas como eletrônica, física, computação, mecânica e outras ciências.

Um curso de piloto tem sido fundamental para se tornar astronauta, pois grande parte do treinamento envolve a pilotagem de aeronaves e veículos espaciais. Os astronautas passam por intensas sessões de treinamento em simuladores, onde aprendem a operar sistemas complexos e garantir a segurança dos passageiros e da nave.

Além disso, a habilidade de pilotar aviões também é essencial para a realização de testes de voo em zero gravidade e para pilotar a nave de volta à Terra em caso de emergência, apesar das naves serem autônomas hoje em dia.

Por outro lado, um curso de mergulho também é importante para se tornar astronauta, uma vez que muitos treinamentos de sobrevivência e missões espaciais são realizados em ambientes aquáticos. As missões de treinamento subaquáticas simulam as condições de baixa gravidade em gigantescas piscinas, a ausência de atmosfera e o isolamento durante missões espaciais.

Legenda: Astronauta treina em uma piscina em Houston simulando uma caminhada espacial Foto: Divulgação/NASA/ESA

Por exemplo existe uma réplica da estação espacial Huston onde os astronautas treinam em um picina simulando a caminhada espacial. Além disso, treinar em águas profundas ajuda a desenvolver a resistência física e mental necessária para suportar as condições extremas de uma missão no espaço. Em resumo, um curso de piloto e mergulho são habilidades necessárias para se tornar astronauta e superar os desafios físicos e mentais das missões espaciais.

Também vai depender muito do seu objetivo como pesquisador no espaço. Digamos que pretendemos saber se uma vacina produzida no espaço tenha uma eficácia melhor do que uma produzida na Terra. Neste caso, o biólogo ou profissional da saúde seria recrutado como especialista para compor a tripulação. Depende do contexto a ser pesquisado.

Por exemplo, a exploração da Lua no futuro irá precisar de geólogos para orientar a extração de água e alumínio. Também vão precisar de um físico nuclear para estudar o Helio-3 na superfície da Lua, tido como a fonte energética do futuro.

Saúde física e mental

Além disso, é necessário ter um bom condicionamento físico e uma saúde excelente. Ser capaz de se adaptar a mudanças ambientais, de peso e de pressão é importante para se ajustar ao ambiente espacial.

Ter uma saúde bucal impecável é essencial. Escovar os dentes é uma tarefa diária fundamental para manter a saúde bucal e prevenir dores, cáries e outras complicações. No entanto, para se tornar astronauta, essa prática se torna ainda mais importante, pois no ambiente de microgravidade as obturações podem facilmente se soltar.

Imagine como seria incômodo e até mesmo perigoso uma obturação se soltar durante uma missão espacial e ficar flutuando dentro da nave. Por isso, é fundamental que os astronautas mantenham uma boa higiene bucal, sem a presença de qualquer tipo de intervenção dentária que possa causar problemas no espaço.

Também é necessário ter habilidades de liderança e trabalho em equipe, pois a exploração do espaço envolve muitas pessoas trabalhando juntas para alcançar um objetivo comum. Ser capaz de se comunicar claramente, ouvir e aprender com os outros é uma parte importante da carreira de um astronauta.

Por fim, é necessário se candidatar a uma das agências espaciais do mundo, como a NASA, ESA ou Roscosmos. As agências espaciais exigem um processo rigoroso de seleção, que inclui várias etapas e exames físicos e psicológicos. É importante estar preparado para realizar todas as fases do processo e deixar uma impressão positiva em cada uma delas.

Em resumo, tornar-se um astronauta é um objetivo ambicioso, porém possível. É importante ter uma formação adequada em ciência, tecnologia, engenharia ou matemática, habilidades pessoais e profissionais, além de se candidatar a uma das agências espaciais do mundo. Com perseverança, dedicação e trabalho duro, pode-se tornar um astronauta e alcançar o sonho de explorar o espaço.