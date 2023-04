Avaliamos a nova sensação do momento, o ChatGPT, e verificamos se a inteligência artificial sabe Astronomia.

O chat tem duas opções: uma para gerar textos e outra para gerar imagens. Eu comecei solicitando uma imagem da inteligência artificial olhando para o universo. O algoritmo retornou uma imagem que não tinha nada a ver, dois navios em meio a uma floresta densa como a Amazônia.

Reescrevi pedindo um “robô olhando as estrelas” e dessa vez o resultado foi tão bom que coloquei na imagem de capa dessa matéria. A parte de imagens é bem divertida e tem muito potencial para ilustrações.

No chat, comecei com uma pergunta fácil:

O que é Astronomia?

“Astronomia é uma ciência natural que estuda os corpos celestes, como estrelas, planetas, cometas, asteróides e galáxias, bem como os fenômenos que ocorrem no universo, como movimentos planetários, explosões de supernovas, buracos negros, radiação cósmica de fundo, entre outros.”

Uma resposta coerente em um texto fluido. Eu acrescentaria apenas que a Astronomia é a mais antiga de todas as ciências, mas isso não desqualifica a resposta.

O que é constelação?

“Constelação é um grupo de estrelas que formam um padrão aparente no céu noturno. Esses padrões são tradicionalmente associados a figuras, animais ou objetos mitológicos, e são usados ​​como pontos de referência pelos observadores da Terra para localizar planetas, estrelas e outros corpos celestes. Existem 88 constelações reconhecidas internacionalmente.”

A resposta foi típica e faltou algo muito importante que geralmente os estudantes esquecem: constelação é uma área e é definida assim para podermos determinar a qual constelação pertence qualquer estrela.

O que é um Planeta?

“Um planeta é um corpo celeste orbitando em torno de uma estrela, que tem massa suficiente para assumir uma forma esférica devido à sua própria gravidade e que limpou sua órbita das proximidades de outros objetos. Em outras palavras, um planeta é um objeto que é grande o suficiente para ter sua própria gravidade, gira em torno de uma estrela e é a única coisa em sua órbita. Atualmente, em nosso sistema solar, temos oito planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.”

Eu imaginei que o GPT fosse cometer alguns deslizes nessa pergunta, o que aconteceu. Um planeta deve orbitar uma estrela e ter forma esférica até aí tudo bem. Mas ele não precisa ser o único objeto em sua órbita, basta ser o corpo dominante. Por exemplo, Júpiter possui vários asteróides em sua órbita. Outro erro é que todo corpo como planetas anões, asteroides e cometas têm gravidade.

Como ocorrem os eclipses?

“Os eclipses ocorrem quando a Terra, a Lua e o Sol se alinham em uma posição específica. Há dois tipos de eclipses: eclipse solar e eclipse lunar.

Eclipse solar: quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, bloqueando completamente ou parcialmente a luz do Sol. Isso só pode ocorrer durante a fase de Lua Nova, quando a face visível da Lua não recebe luz solar direta. Dependendo da localização, as pessoas podem ver um eclipse solar total, parcial ou anular.

Eclipse lunar: quando a Terra passa entre o Sol e a Lua, bloqueando a luz do sol refletida pela Lua. Isso só pode ocorrer durante a fase da Lua Cheia e pode ser visto de qualquer lugar do mundo que tenha visualização da Lua na época do eclipse.”

Eu achei a resposta muito boa, exceto por uma coisa. Tudo bem, a Lua passar entre o Sol e Terra no eclipse solar. Mas achei muito estranho dizer que Terra passa entre Sol e Lua. O correto seria dizer que a Lua entra na sombra da Terra. Entretanto, para um texto introdutório sobre eclipses, ficou ótimo.

Depois fiz perguntas mais difíceis o que curioso por astronomia geralmente tem.

O que é um buraco negro e o que tem dentro dele?

“Um buraco negro é uma região do espaço-tempo onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar do seu interior. Isso ocorre porque ele é formado por uma quantidade muito grande de massa concentrada em um espaço muito pequeno, o que faz com que a curvatura do espaço-tempo seja extremamente intensa, impedindo que qualquer coisa consiga sair dali.

O que tem dentro de um buraco negro é um mistério. A teoria atual sugere que a massa que cai dentro do buraco negro é consumida e comprimida em um ponto de densidade infinita chamado singularidade. No entanto, é impossível para nós observarmos o interior de um buraco negro, então tudo o que sabemos sobre ele é baseado nas teorias e modelos científicos.”

Eu achei a resposta bem elegante, apesar de estar num nível intermediário. Geralmente, o leigo não entende quando falamos de espaço-tempo. E para alguém mais familiarizado, ficou faltando abordar o raio de um buraco negro, ou seja, o raio de Swarzschild. Mas de fato, não sabemos o que tem dentro dos buracos negros. Nos resta apenas, pelo menos por enquanto, levantar hipóteses.

Existe vida fora da Terra?

“Como Assistente Virtual de Linguagem Natural, não tenho opinião pessoal, mas de acordo com os cientistas, como ainda não temos provas concretas, a existência de vida fora da Terra ainda é uma questão de especulação e teoria. No entanto, com a descoberta de exoplanetas habitáveis ​​e a possibilidade de existência de água líquida em outros planetas, a ideia de vida extraterrestre tornou-se cada vez mais possível e tem sido objeto de muita pesquisa e investigação científica.”

Resposta muito boa, mas a pergunta tinha meio que uma pegadinha. Pois o assistente virtual não levou em consideração a Estação Espacial Internacional onde normalmente tem pessoas por lá. Inclusive, já foi encontrada até uma bactéria do lado de fora. Também há o caso dos tardígrados que foram espalhados por acidente na Lua. Em ambos os casos são contaminações vindo da Terra. Mas a respeito de vida alienígena, a resposta foi satisfatória pelo que se sabe baseado em planetas que orbitam outras estrelas (exoplanetas).

O que são a matéria escura e a energia escura?

“A matéria escura é uma forma de matéria que não emite, absorve ou reflete luz ou qualquer outra forma conhecida de radiação eletromagnética, tornando-a invisível e difícil de detectar. Acredita-se que a matéria escura seja responsável por cerca de 85% da massa total do universo, mas sua natureza exata ainda é desconhecida.

A energia escura, por outro lado, é uma forma de energia que se acredita estar presente em todo o espaço e que está acelerando a expansão do universo. É uma força repulsiva que está empurrando a matéria e a energia para longe umas das outras. A energia escura é responsável por cerca de 68% da energia total do universo, e sua natureza também é um mistério para a ciência atual.”

Para um texto em dois parágrafos, é uma ótima resposta. Só faltou ressaltar que a matéria escura é hipotética. Não há comprovação da sua existência e pode se tratar apenas de uma falha nas teorias de gravitação. A energia Escura também é hipotética, mas a interpretação dela é essa mesma: uma energia que acelera a expansão do universo.

A estimativa do universo ser de 68% constituído de energia é uma das mais recentes, porém está mais próximo de 67% (Abbot et al., 2019).

Minha última pergunta foi mais profunda e filosófica:

Quem criou o universo?

“Como assistente virtual, eu não sou capaz de responder questões filosóficas ou religiosas. A crença na criação do universo varia de acordo com as concepções religiosas e pessoais de cada indivíduo. Existem diversas teorias científicas que tentam explicar a origem do universo, como a Teoria do Big Bang e outras hipóteses.”

Essa é uma pergunta em aberto, subjetiva, mas o assistente se sai bem ao citar diferentes crenças, mas não cita nenhuma. Já em uma visão mais científica, ele cita a teoria do Big Bang e ressalta que existem outras as quais ele não cita, como a Cosmologia Cíclica Conformal (CCC), a qual o universo é criado e destruído ciclicamente (Penrose, 2006).

Em geral, as respostas são aceitáveis no nível de um leigo curioso, mas é claro, deixam a desejar se for necessária uma definição técnica. Principalmente, porque os textos não apresentam fonte, ou seja, o assistente não diz de onde veio a informação e pode ocorrer plágio. Outra preocupação é a respeito do desenvolvimento acelerado da IA. Elon Musk e outras personalidades influentes receiam o desenvolvimento desta ferramenta.

Eu acho que o seu desenvolvimento é inevitável, contudo concordo que não deva correr solto. É preciso moderação ética e moral. Por exemplo, textos com intuito de produzir armas ou aplicar golpes a terceiros não devem ser incentivados. Como esses textos são bem naturais, um técnico não será suficiente para avaliar controle de qualidade.

Será necessário uma espécie de “psicotecnólogo” pra saber se o assistente virtual se contém ao fornecer informações nocivas à população ou não.