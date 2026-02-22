João Gomes interrompe show para homenagear cientista Tatiana Sampaio em camarote na Sapucaí

A pesquisadora Tatiana Lobo Coelho Sampaio, que está por trás do medicamento experimental que pode recuperar movimentos de pessoas com lesão medular, foi homenageada durante show do cantor João Gomes, na noite deste sábado (21).

A cientista assistiu à apresentação do cantor em um camarote na Sapucaí, durante o desfile das campeãs das escolas de samba do Rio de Janeiro.

João Gomes pausou a apresentação e abraçou a artista. “Você é a maior celebridade que tem aqui hoje”, disse o artista.

Tatiana foi aplaudida pela plateia e ouviu a multidão falando seu nome. O momento foi compartilhado no perfil do camarote Folia Tropical.

POLILAMININA

Tatiana Lobo Coelho Sampaio, de 59 anos, desenvolveu com apoio da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) a substância polilaminina, que atua como um estimulante para que o sistema nervoso repare as lesões medulares.

Desde que a pesquisa foi oficialmente revelada ao mundo, em setembro de 2025, Tatiana se tornou o rosto do projeto e vem divulgando o feito em busca de mais investimentos para análises similares.

Atualmente, a polilaminina está na primeira fase de avaliação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas já recebeu o aval do Ministério da Saúde para integrar o quadro de tratamentos do Sistema Único de Saúde (SUS).