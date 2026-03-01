Simone Mendes relata susto após incêndio em hotel em Dubai

Simone Mendes viveu momentos de tensão ao retornar ao Brasil depois de uma temporada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A artista descobriu que o hotel onde estava hospedada com a família foi atingido por um incêndio poucas horas após sua partida.

Já em São Paulo, no sábado (28), Simone contou que ficou abalada ao imaginar o que poderia ter acontecido. Segundo ela, a ficha demorou a cair.

“Tem horas em que a ficha começar a cair. Dá um pânico, um aperto no coração e você imaginar que você podia estar no meio disso tudo. E as pessoas que a gente conheceu lá, que ficaram lá, enfim. É desesperador, viu, gente. Que negócio, meu Deus do céul”.

O hotel de luxo está localizado em Palm Jumeirah, ilha artificial em formato de palmeira e um dos pontos mais conhecidos de Dubai. De acordo com a agência Reuters, quatro pessoas ficaram feridas.

A Dubai Media Office informou que a Defesa Civil conseguiu controlar as chamas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o prédio tomado pelo fogo.

O incêndio ocorreu no mesmo dia em que um ataque coordenado entre Estados Unidos e Israel contra o Irã elevou a tensão na região. Como resposta, o Irã lançou mísseis e drones contra Israel. Explosões também foram registradas em países que abrigam bases americanas, como Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Iraque e Jordânia.

Até o momento, não há confirmação de que o incêndio tenha relação direta com os ataques.

Ainda emocionada, Simone relatou como recebeu a notícia: “Depois que a gente pousou, ficamos sabendo que está tendo guerra lá nos Emirados, contra os Estados Unidos… Irã, Israel e Estados Unidos. E aí a gente acabou de ver uma notícia aqui que um dos mísseis que lançaram lá atingiu um dos hotéis em Dubai, um dos hotéis em que a gente estava. Mas, graças ao bom Deus, a gente pegou o voo ontem, antes de tudo isso acontecer, antes de fecharem os aeroportos.”