O ônibus da equipe da ex-BBB e cantora Flay se envolveu nesse domingo (8) em um acidente que terminou com a morte de um motociclista de 46 anos.

A colisão entre os dois veículos ocorreu por volta de 3h50 na PE-062, próximo do município de Condado, em Pernambuco. Segundo a artista compartilhou nas redes sociais, o ônibus seguia viagem após a realização de um show.

"Uma motocicleta que trafegava em sentido contrário, ao se aproximar, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo da nossa equipe, fato que foi corroborado pelas autoridades policiais que atenderam a ocorrência", postou Flay.

O homem estaria trafegando sem capacete no momento do acidente e não resistiu aos ferimentos causados pela colisão.

A cantora informou na nota que o motorista do ônibus e testemunhas seguiram presentes no local do acidente durante o atendimento da ocorrência, prestaram informações às autoridades e seguem colaborando "para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos".

Membros da equipe de Flay sofrearam ferimentos leves, mas "muito abalados física e emocionalmente com o ocorrido", diz a nota. "Pedimos compreensão e respeito neste momento tão delicado, principalmente à família que enfrenta esse momento difícil", disse.

Segundo o g1, o caso foi registrado na Delegacia de Goiana, município pernambucano, e está sendo investigado.

Confira a nota: