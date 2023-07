Morrem mais de 50 baleias-piloto de grupo encalhado em praia da Austrália

O grupo de baleias-piloto que encalhou na Austrália amanheceu com 51 animais mortos, nesta quarta-feira (26). Agora, de acordo com as autoridades locais, o bando possui 45 espécimes vivos, que, caso se recuperem, devem ser conduzidos de volta para alto-mar.

Formado inicialmente por quase 100 baleias-piloto, o grupo teria encalhado na praia de Cheynes, localizada na cidade de Albany, na terça-feira (25). Ao serem informados sobre a situação, dezenas de especialistas e voluntários se deslocaram até o local para tentar salvar os cetáceos. A maioria deles, ainda assim, morreu durante a madrugada.

Para garantir que o mesmo não aconteça com o restante dos animais, o responsável pelas operações de resgate, Peter Hartley, garantiu que as baleias estão sendo monitoradas por profissionais, e que, assim que se recuperarem, serão levadas novamente para o alto-mar. "Estamos otimistas, temos que ser otimistas" afirmou.

Um porta-voz do serviço de Parques e Meio Ambiente também falou sobre a situação, afirmando que o departamento recebeu "centenas de ofertas de ajuda", mas já possuem voluntários suficientes. Por isso, a recomendação da entidade é que a população mantenha-se “afastada da praia por razões de segurança”.

“Na área de resgaste há vários riscos, incluindo baleias grandes, angustiadas e possivelmente doentes, tubarões, ondas, maquinaria pesada e barcos.” esclareceu.

EPISÓDIO RECORRENTE

Mesmo gerando preocupação, o encalhe de baleias é comum em países da Oceania, como Austrália e Nova Zelândia. Em outubro de 2020, cerca de 500 baleias-piloto morreram após acabarem presas nas Ilhas Chatham, um arquipélago remoto da região.

Apesar de recorrentes, os episódios ainda não possuem explicação científica. Por enquanto, alguns pesquisadores acreditam que os acidentes podem ocorrer porque os bandos se aproximam demais da costa para se alimentar.