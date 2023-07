Passageiro de cruzeiro de luxo morre após pular no mar nos EUA

Um homem de 30 anos morreu após pular de um navio no litoral da Flórida, nos Estados Unidos. A tripulação foi notificada do desaparecimento dele por um amigo de viagem. A morte de Jaylen Hill foi confirmada nesta segunda-feira (24) pela Guarda Costeira Americana.

As informações são do jornal o GLOBO. A Carnival Cruise Line, operadora do cruzeiro, informou que o homem havia pulado do navio. "Infelizmente, após uma busca exaustiva e uma revisão das imagens das câmeras de segurança, foi determinado que ele pulou", informou.

A Guarda Costeira confirmou a morte do homem na noite desta segunda. "Oferecemos nossas mais profundas condolências à família Hill. Nossas equipes levam muito a sério nossa missão de salvar vidas. Sempre que não podemos trazer um familiar para casa, para sua família, é uma dor que todos sentimos", escreve o suboficial Eric Rodriguez.

A Carnival Cruise Line disse ainda presta apoio à família do passageiro. O navio possui 260 metros de comprimento, comportando mais de 2 mil e 200 passageiros e 900 tripulantes.