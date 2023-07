Ministro chinês é demitido pelo governo após um mês desaparecido no país

O ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, de 57 anos, foi demitido nesta terça-feira (25), após um mês 'desaparecido'. A troca foi divulgada pela empresa de mídia estatal CCTV.

Qin estava há sete meses no cargo. Ele foi substituído pelo seu antecessor, Wang Yi, sem explicações sobre a mudança abrupta.

Gang não é visto em público desde 25 de junho. Seu último evento foi uma reunião com autoridades do Sri Lanka, Vietnã e Rússia em Pequim.

O Ministério das Relações Internacionais se recusou a comentar sobre a situação de Qin. Inicialmente, o embaixador da China nos EUA afirmou que ele estava sofrendo de uma condição física.

Sumiço do ministro

O suposto desaparecimento do ministro vem repercutindo internacionalmente. Qin Gang se reuniria com o chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, no início de julho, mas a reunião foi adiada.

A ausência do ministro também foi sentida com a visita de altos funcionários dos Estados Unidos, Janer Yellen e John Kerry, à China.

O ministro diplomata de carreira e foi promovido ao comando das Relações Exteriores em dezembro, após período como embaixador dos EUA.