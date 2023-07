Brasileira morre ao tentar atravessar fronteira entre México e EUA

Uma brasileira de 36 anos morreu ao atravessar ilegalmente a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Ela passou mal durante o trajeto e foi encontrada por socorridos da Califórnia (EUA), segundo reportado pelo g1.

O caso ocorreu na quinta-feira (20), mas só foi divulgado nesta segunda-feira (24). Márcia Cristina Dutra, natural de Caratinga (MG), tinha asma e precisava usar bombinha e outros medicamentos, conforme a família.

A mulher não sabia da necessidade de longas caminhadas para adentrar o território estado-unidense. Ela parou no meio do caminho, sentou e desmaiou, segundo o Consulado do Brasil nos Estados Unidos.

Família espera realizar sepultamento em MG

O corpo de Márcia está no Instituto Médico Legal de San Diego, na Califórnia. A família calcula as despesas do traslado para realizar o sepultamento em Caratinga.

A brasileira trabalhava em um laboratório de Caratinga e decidiu ir aos Estados Unidos para procurar melhores qualidades de vida. A viagem estava sendo planejada há oito meses e parentes tentaram convencê-la a desistir, segundo a família.