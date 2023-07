Coreia do Norte dispara dois mísseis balísticos antes de aniversário do armistício

A Coreia do Norte lançou dois mísseis balísticos na noite de segunda-feira (24), nas vésperas das celebrações do armistício que pôs fim à Guerra da Coreia em 1953. Conforme o Ministério da Defesa da Coreia do Sul, os dois projéteis voaram por cerca de 400 km antes de caírem no Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão.

O lançamento por parte do regime de Pyongyang foi detalhado pelo exército sul-coreano, que "dois mísseis balísticos disparados pela Coreia do Norte, de áreas próximas a Pyongyang, em direção ao Mar do Leste às 23h55 de 24 de julho (11h55 em Brasília) e à meia-noite de 25 de julho (12h de segunda em Brasília)".

Após o lançamento, a Casa Branca condenou o regime de Pyongyang, declarando que "constituem uma ameaça para os vizinhos da República Popular Democrática da Coreia (nome oficial da Coreia do Norte) e para a comunidade internacional", segundo a porta-voz Karine Jean-Pierre.

Casa Branca Governo dos Estados Unidos "Nosso compromisso em favor da defesa da República da Coreia [nome oficial da Coreia do Sul] e do Japão se mantém inabalável".

O regime norte-coreano costuma realizar testes armamentistas com regularidade. Na metade de julho, o líder norte-coreano Kim Jong Un supervisionou pessoalmente o lançamento do novo míssil balístico intercontinental Hwasong-18.

Setenta anos do armistício

O lançamento desta segunda acontece pouco antes das celebrações do 70º aniversário do fim da Guerra da Coreia (1950-1953). A comemoração ocorre esta semana na Coreia do Norte,

As relações entre as duas Coreias estão em um nível muito baixo, com um bloqueio da diplomacia entre Pyongyang e Seul. Ademais, Kim Jong Un pediu recentemente ao regime que acelerasse o seu desenvolvimento armamentista, incluindo o arsenal atômico do país.

Em resposta, Seul e Washington realizaram exercícios militares conjuntos, que costumam envolver o envio de ativos americanos estratégicos para a região.

Na semana passada, um submarino americano com ogivas nucleares fez uma escala no porto sul-coreano de Busan. Pyongyang advertiu que tal movimento poderia ser incluído "dentro das condições" que justificariam o uso de suas armas nucleares.