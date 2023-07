Ataque russo mata pessoas, destrói casas e atinge catedral da Ucrânia considerada patrimônio mundial

Considerada patrimônio mundial pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), uma catedral foi atingida neste domingo (23) por um míssil lançado durante ataque russo na região do porto de Odesa, sul da Ucrânia. A Catedral Spaso-Preobrazhenkyi, ou Catedral da Transfiguração, ficou severamente danificada.

Trata-se da maior igreja de Odesa, localizada no centro histórico da cidade. Conforme autoridades ucranianas, o ícone da padroeira do lugar foi recuperado sob escombros. As informações são da Agência Brasil e da Folha de São Paulo.

Além do templo religioso, o ataque aéreo matou duas pessoas, deixou 22 feridos, destruiu seis casas e prédios residenciais. "Odesa: outro ataque noturno dos monstros", escreveu Oleh Kiper, governador da região de Odesa, em mensagem no Telegram.

A ofensiva sobre a maior cidade portuária da Ucrânia acontece em um momento movimentado da guerra no país, após o Kremlin anunciar, no começo da semana, que deixaria um acordo permitindo a exportação de grãos do rival pelo Mar Negro.

Desde a decisão, os russos atacaram tanto a localidade quanto outros silos ucranianos quase diariamente.

A questão da catedral

O Ministério da Defesa da Ucrânia lembrou que a catedral "já foi destruída duas vezes": pelo presidente russo, Vladimir Putin, e pelo líder soviético, Joseph Stalin.

A estrutura, do início do século XIX, foi demolida em 1936 como parte das campanhas antirreligiosas de Stalin e reconstruída quando a Ucrânia conquistou a independência de Moscou, em 1991.

Legenda: Partes do edifício foram destruídas, pisos ficaram cobertos de escombros e pedaços foram arrancados das paredes ornamentadas Foto: Divulgação/AP Photo/Libkos

No mais recente bombardeio, partes do edifício foram destruídas, pisos ficaram cobertos de escombros e pedaços foram arrancados das paredes ornamentadas. Vários moradores das redondezas vieram ajudar na limpeza dos escombros.

Por sua vez, o Ministério da Defesa da Rússia relatou ataques a alvos na área, mas negou que tenha atingido a catedral. Também disse que o prédio provavelmente foi atingido por um míssil antiaéreo ucraniano.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil