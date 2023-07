Brasileiro preso no aeroporto de Miami por inglês precário já está no Brasil

O brasileiro de 44 anos que foi preso no aeroporto de Miami por conta do seu inglês precário já está no Brasil. Rodrigo Prado Bernardi Martins deu a entender que possuía uma bomba e foi detido na última quinta-feira (20).

A filha de Rodrigo, Isabella Martins, detalhou que a habilidade do pai em falar inglês gerou o desentendimento com um funcionário da companhia aérea, resultando na prisão.

O homem foi liberado após chamarem um tradutor e a situação ser esclarecida.

"Foi um mal entendido devido à barreira linguística. Ele não disse que havia uma bomba. Ele já está solto, no Brasil, com a família em saúde e segurança", afirmou Isabella ao Globo.

Rodrigo foi detido no portão de embarque do aeroporto internacional de Miami quando ele estava prestes a embarcar em um voo da America Airlines para São Paulo.

O funcionário da companhia teria alegado que não havia mais espaço nos compartimentos internos para a bagagem de mão do brasileiro, o que teria iniciado uma discussão entre os dois.

Rodrigo teria solicitado um cadeado para proteger a mala, pedido que foi negado. Em seguida, o brasileiro teria dito algo que foi entendido como a ameaça de bomba, provocando a prisão em flagrante.