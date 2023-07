Cachorro de rua encontra bebê abandonada dentro de saco de lixo no Líbano

Um cachorro de rua encontrou uma bebê dentro de um saco de lixo preto na cidade Trípoli, no norte do Líbano. O caso aconteceu na quarta-feira (19), quando moradores perceberam o animal arrastando o saco perto de um prédio municipal, e ouviram o choro do bebê.

Conforme o portal The Nacional News, a bebê tem cerca de quatro meses, e estava com hematomas no rosto e no corpo. Ele foi encaminhado para o Hospital Islâmico e posteriormente transferido para o Hospital do Governo de Trípoli.

A descoberta causou uma comoção no país e levantou o debate para o abandono infantil. Nas redes sociais, alguns internautas revelaram interesse de adotar a criança.

“Alguns dizem que o cachorro é um animal impuro e, claro, isso não é verdade”, afirmou um usuário no Twitter, enquanto outro publicou: “Os animais têm mais compaixão do que os humanos”.