Putin ameaça atacar a Polônia, integrante da Otan; entenda

Depois de quatro dias de ataques russos a portos ucranianos na região de Odessa, de onde saem navios carregados de grãos, o presidente Vladimir Putin ameaçou a Polônia. Mercenários do grupo russo Wagner estão em Belarus, onde ajudam a treinar o Exército do principal aliado de Putin, a 10 km da fronteira com a Polônia, que reagiu reforçando as tropas na região.

Segundo informações veiculadas na última sexta-feira (21) no Jornal Nacional, Putin avisou que qualquer ataque a Belarus terá uma resposta imediata da Rússia.

O presidente russo ainda disse que a Polônia deve parte do próprio território a Joseph Stalin, que libertou o país da ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. Putin também acusou a Polônia de querer aproveitar a guerra para tomar território da Ucrânia.

Ataques a portos

Na segunda-feira (17), a Rússia anunciou que não iria estender o acordo que vinha garantindo a exportação de milhões de toneladas de grãos da Ucrânia.

A Ucrânia e a Rússia estão entre os maiores exportadores do mundo e, com a invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022, o preço global dos grãos disparou. Toneladas de grão ficaram presas em portos ucranianos até que o acordo, mediado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Turquia, foi firmado, um ano atrás.

Com isso, os grãos tornaram-se nova frente de batalha na guerra. O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, alertou para o impacto da decisão para as pessoas pobres ao redor do mundo.

Já o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que pretende manter as exportações, mesmo que por outras rotas.

Durante ataques na noite de segunda-feira (17) e madrugada desta terça-feira (18), a Rússia já teria mirado portos da Ucrânia, segundo informações do G1. Desde então, as regiões de Odessa e Mykolaiv, que possem portos com acesso ao Mar Negro, têm sido bombardeadas.