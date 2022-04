Mãe tenta vender filha de 2 anos por cerca de R$ 2 mil em anúncio no Facebook

Uma mulher foi presa na localidade de Chanduy, na província de Santa Elena, no Equador, após tentar vender a filha dela, de dois anos, no Facebook. A criança fora anunciada pelo valor de 400 dólares — cerca de R$ 2 mil na cotação atual —, segundo dados da Polícia Nacional. As informações são do jornal equatoriano El Telégrafo.

O Serviço Integrado de Segurança do Equador, o ECU911, emitiu uma advertência contra a mulher logo após a oferta de venda feita pela mãe na rede social vir a público. Como no anúncio constava um número de contato, a Polícia utilizou trabalho de inteligência para chegar até a responsável.

Ángel Tandazo, representante da Direção Nacional de Polícia Especializada para Meninos, Meninas e Adolescentes (Dinapen), afirmou que os dados coletados apontavam que a mãe iria até um terminal de ônibus, na noite do último sábado (23), para tentar concretizar a venda da filha.

A Polícia deteve a mulher, que, segundo Tandazo, optou pela venda porque não tinha dinheiro para criar a filha, abandonada pelo pai. As autoridades garantiram de que a menina fosse levada para a casa da avó, que ficou surpresa com o caso. Já a mãe da criança ficou à disposição da Justiça.

No mês de março, um casal também de Santa Elena viajou até Guayas para vender os filhos por 12 mil dólares, cerca de R$ 60 mil. Ambos foram detidos na ocasião, apontou o jornal El Universo.

