Mulher é presa na Venezuela após anunciar rim 'em perfeito estado' por 20 mil dólares

Uma mulher foi presa na Venezuela por oferecer um rim humano por 20 mil dólares. Marielys del Carmen Yedr, de 39 anos, fez a oferta nas redes sociais. A informação foi divulgada pelo procurador-geral venezuelano, Tarek William Saab, na noite do último sábado (16).

"Depois de publicações em que oferecia um rim ilegalmente no valor de 20 mil dólares através do 'Marketplace'... Foi determinada a localização de uma das pessoas que realizava este tipo de oferta e foi possível verificar em seu telefone o conteúdo da publicação", disse o procurador, no Twitter. Marketplace é a plataforma de comércio do Facebook.

O promotor compartilhou fotos do anúncio publicado em março pela mulher em que ela oferecia "um rim de menina de 15 anos em perfeito estado". Não ficou claro, porém, qual seria a origem do órgão.

Nas redes sociais circulam denúncias de venda de órgãos pelo Facebook, que também tem sido usado para fraudes e outros crimes relacionados a sequestros, segundo a Polícia.

Segundo William Saab, Marielys del Carmen Yedr será acusada de "doação com fins lucrativos". Ela já respondia por porte ilegal de arma de fogo.

A promotoria está investigando se existe uma "rede criminosa" por trás desses tipos de publicações.

