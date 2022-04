Tiroteio em shopping deixa ao menos 12 pessoas feridas na Carolina do Norte (EUA)

Um tiroteio em um shopping em Columbia, no estado da Carolina do Sul (EUA), deixou ao menos 12 pessoas feridas na tarde deste sábado (16). As informações são do UOL.

O caso aconteceu por volta das 14h no horário local. A investigação inicial aponta que ação pode ter resultado de um conflito isolado entre suspeitos armados que se conheciam. Três pessoas foram presas até o momento.

De acordo com o chefe do Departamento de Polícia de Columbia, Skip Holbrook, não há registro de mortes. Entre os feridos, 10 foram atingidos por tiros — dois estão em estado grave e seis estáveis.

Duas pessoas se machucaram ao tentarem fugir do local. Outras duas procuraram atendimento médico por conta própria. Ainda segundo o chefe de polícia, a pessoa mais jovem baleada tem 15 anos e a mais velha, 73.

Em nota, o shopping lamentou o ocorrido. "O ato de violência isolado e sem sentido de hoje é extremamente perturbador e nossos pensamentos estão com todos os impactados. Somos gratos pela resposta rápida e apoio contínuo de nossa equipe de segurança e nossos parceiros".

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo