Rússia ataca fábrica de mísseis perto de Kiev em resposta ao naufrágio do navio 'Moskva'

No dia seguinte ao naufrágio de sua nau capitânia no Mar Negro, a Rússia prometeu nesta sexta-feira (15) intensificar seus bombardeios contra Kiev e o primeiro deles foi contra uma fábrica de mísseis Neptune, com os quais os ucranianos dizem ter afundado o "Moskva".

Um funcionário do Departamento de Defesa dos EUA disse que o cruzeiro russo de 186 metros foi atingido por dois mísseis ucranianos, o que qualificou como "grande golpe" para a Rússia.

A Rússia havia dito até agora que o "Moskva" foi danificado por um incêndio na quarta-feira (13) depois que sua própria munição explodiu e que a tripulação - cerca de 500 homens, segundo fontes disponíveis - foi evacuada.

Algumas afirmações foram desmentidas por um oficial militar ucraniano. "Vimos como os navios tentavam ajudar, mas até as forças da natureza estavam do lado da Ucrânia", pois "uma tempestade impediu o resgate do navio e a evacuação da tripulação", disse Natalia Gumeniuk, porta-voz do comando militar do sul da Ucrânia.

"Estamos perfeitamente cientes de que eles não nos perdoarão", acrescentou, referindo-se à Rússia e a possíveis novos ataques.

A perda do "Moskva" é um duro golpe para a Rússia porque "especialmente para o bombardeio da costa e manobras de desembarque", explicou o porta-voz da administração militar de Odessa, Sergei Bratchuk.

Medo de um ataque nuclear

Neste contexto, o presidente ucraniano Volodimir Zelensky considerou que "o mundo inteiro" deve estar "preocupado" com o risco de o seu homólogo russo, Vladimir Putin, pressionado pelos seus reveses militares na Ucrânia, utilizar uma arma nuclear.

Zelensky repetiu as declarações feitas no dia anterior pelo diretor da CIA William Burns. "(...) Nenhum de nós pode levar a sério a ameaça nuclear do uso potencial de armas nucleares táticas ou armas nucleares de baixo rendimento", disse ele em um discurso em Atlanta.

"O número e a magnitude dos ataques com mísseis em locais de Kiev aumentarão em resposta a todos os ataques e sabotagens do tipo terrorista realizados em território russo pelo regime nacionalista de Kiev", anunciou o Ministério da Defesa russo.

Na noite de quinta-feira (14), uma fábrica de mísseis nos arredores de Kiev foi atingida por um bombardeio russo, verificaram jornalistas da AFP nesta sexta.

A empresa Vizar fabrica mísseis Neptune com os quais os ucranianos dizem ter atingido o navio russo, indicou em seu site o UkrOboronProm, o órgão estatal que controla as fábricas de armas ucranianas.

A fábrica e o prédio administrativo adjacente, localizado a cerca de 30 km a sudoeste de Kiev, sofreram danos significativos. Os russos realizaram três ataques na sexta-feira à região de Kiev, disse seu governador, Alexander Pavliouk, sem especificar se isso inclui a empresa Vizar.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo