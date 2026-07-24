Globo Rural deste domingo (26) destaca o mercado das carpas Nishikigoi

O Globo Rural deste domingo (26) apresentará uma reportagem especial sobre a Nishikigoi, uma raça de carpa ornamental considerada a mais cara de todas.

Segundo prévia do programa divulgado nas redes sociais, esse tipo de peixe pode valer até R$ 60 mil, e consegue viver entre 40 e 50 anos, para alegria dos colecionadores.

"Esse é o mercado das carpas Nishikigoi que os apaixonados se encantam pela cor, pela estampa e pelo corpo do animal", diz o trecho da reportagem.

Que horas começa o Globo Rural hoje (26)?

O "Globo Rural" começa às 8h30, logo após o "Auto Esporte" na TV Globo, e no Globoplay.