Globo Rural deste domingo (26) destaca o mercado das carpas Nishikigoi

O programa mostrará características que fazem do peixe atração entre os colecionadores.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
24 de Julho de 2026 - 06:00
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Legenda: O programa começa às 8h30, logo após o "Auto Esporte".
Foto: Divulgação TV Globo.

O Globo Rural deste domingo (26) apresentará uma reportagem especial sobre a Nishikigoi, uma raça de carpa ornamental considerada a mais cara de todas. 

Segundo prévia do programa divulgado nas redes sociais, esse tipo de peixe pode valer até R$ 60 mil, e consegue viver entre 40 e 50 anos, para alegria dos colecionadores. 

"Esse é o mercado das carpas Nishikigoi que os apaixonados se encantam pela cor, pela estampa e pelo corpo do animal", diz o trecho da reportagem. 

Que horas começa o Globo Rural hoje (26)?

O "Globo Rural" começa às 8h30, logo após o "Auto Esporte" na TV Globo, e no Globoplay.

 

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