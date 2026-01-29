Diário do Nordeste
Wagner Moura diz à revista que Brasil reage melhor que os EUA a ataques contra a democracia

Ator falou sobre a importância de retratar a cultura e a política no cinema.

Redação producaodiario@svm.com.br
Wagner Moura em um terno branco, segurando seu troféu dourado do Globo de Ouro.
Legenda: Wagner Moura ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator em Drama, e concorre ao Oscar por Melhor Ator, pela atuação em O Agente Secreto.
Foto: ETIENNE LAURENT / AFP.

Vencedor do Globo de Ouro e indicado ao Oscar de Melhor Ator, Wagner Moura concedeu entrevista à revista norte-americana Variety e falou sobre como o Brasil sobreviveu à ditadura e aos ataques contra a democracia mostrados no filme "O Agente Secreto", e sobre a importância de retratar a cultura e a política no cinema.

O ator comparou o regime autoritário brasileiro e o momento atual vivido pelos Estados Unidos, com Donald Trump, e afirmou que as reações são completamente diferentes. 

"Vocês nunca tiveram a experiência de viver sob uma ditadura. Não sabem o que é isso, como é essa sensação ou o quanto isso é ruim", disparou o artista na entrevista, publicada nesta quinta-feira (29). 

Em "O Agente Secreto", indicado em quatro categorias no Oscar 2026 e dirigido por Kleber Mendonça Filho, Moura vive Marcelo/Armando, um professor fugitivo da ditadura que volta à Recife, Pernambuco, sua cidade natal, para tentar recomeçar a vida ao lado do filho. 

"Esse é um filme que nasceu de como eu e Kleber e eu nos sentimos quando o Brasil estava sob esse tipo de governo fascista. Como nos sentíamos em relação ao nosso papel como artistas. Isso acontece lentamente. E se você não reage às pequenas coisas, é aí que elas assumem o controle", comenta Wagner. 

Questionado pela Variety sobre como ele vê as ações autoritárias do governo dos EUA, como a política anti-imigração, que inclusive já causou mortes, Wagner disse que os norte-americanos desvalorizam a democracia, e citou como o Brasil reagiu a atos antidemocráticos, e como o ex-presidente Jair Bolsonaro foi parar na prisão. 

Para fazer esse paralelo, Moura revisitou "Guerra Civil", de 2024, filme no qual ele atuou, e mostra os EUA à beira do colapso. 

"Eu pensava constantemente em como o Brasil reagiu de maneira diferente à nossa insurreição — de uma forma melhor do que vocês, porque o Brasil agiu rapidamente, fez a coisa certa e enviou a mensagem de que não se pode mexer com a democracia. Mandamos pessoas para a prisão. Bolsonaro está na prisão", assinala. 

O ator diz ainda que sente "que os EUA e suas instituições não estão respondendo com a firmeza adequada — estabelecendo limites, fazendo com que as pessoas enfrentem as consequências". 

Maior reconhecimento da carreira

O ator baiano também comentou na entrevista sobre a indicação ao Oscar, e falou que vive um momento emocional "complexo". Moura disse à revista, porém, que, provavelmente, é o maior reconhecimento de sua carreira.

Entretanto, ele manteve a humildade ao dizer que "a vida não para". 

"Abracei minha esposa e meus filhos, e a vida continuou. Isso é ter os pés no chão. É um momento lindo, especialmente porque é um filme brasileiro recebendo essa atenção. Estou muito feliz. Mas estou nessa há tempo suficiente para entender que isso não é a realidade. Quando a emoção passar, voltarei a ser marido e pai", comenta. 

Wagner Moura finalizou a entrevista comentando que o amor recebido por "O Agente Secreto" é "incrível", especialmente após o sucesso de "Ainda Estou Aqui", filme de Walter Salles protagonizado por Fernanda Torres que ganhou Melhor Filme Internacional no Oscar 2025

A atenção que esses filmes brasileiros estão recebendo — especialmente depois que a extrema-direita no Brasil começou a demonizar os artistas — é especial. E o Brasil tem agora um governo que é favorável à cultura, ao cinema. Ver os brasileiros se reunindo em torno de filmes culturais, dizendo: 'Esses artistas nos representam', é lindo. Antes, a extrema-direita era muito eficiente em transformar artistas em inimigos do povo. Eles eram muito eficazes porque nossos filmes dependem muito do financiamento do governo. A extrema-direita era eficiente em demonizar isso e dizer que estávamos roubando dinheiro do governo. Soa familiar?
Wagner Moura em entrevista à Variety
Ator

A cerimônia de entrega do Oscar ocorre em 15 de março, em Los Angeles. "O Agente Secreto" nas categorias: 

  • Melhor Filme
  • Melhor Filme Internacional
  • Melhor Ator (Wagner Moura)
  • Melhor Elenco
