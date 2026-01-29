Morre aos 86 anos Maria Alcina, referência do fado no Brasil
Cantora portuguesa viveu mais de 70 anos no Brasil, foi chamada de “Imperatriz do Fado” e deixa legado na cultura luso-brasileira.
A cantora portuguesa Maria Alcina Pinto da Costa morreu nesta quarta-feira (28), aos 86 anos, no Rio de Janeiro. A artista é uma das principais referências do fado, gênero tradicionalmente português.
A morte foi confirmada pelo Clube Português de Niterói, onde Maria Alcina se apresentou inúmeras vezes. Em nota, a instituição a descreveu como a “Imperatriz do Fado no Brasil”. A causa da morte ainda não foi divulgada.
Maria Alcina chegou ao Brasil em 1953. Natural de Cetos, no município de Castro Daire, em Portugal, a cantora viveu por mais de 70 anos em solo brasileiro. Sua trajetória foi marcada pela valorização do fado e pela disseminação do gênero em palcos, casas culturais e eventos tradicionais, especialmente no Rio de Janeiro, cidade que escolheu para viver.
Mesmo residindo no Brasil, Maria Alcina sempre foi homenageada em sua cidade natal, em Portugal. Ela dá nome a uma avenida no país e recebeu o título de comendadora da Confraria dos Saberes e Sabores da Beira Grão Vasco, com sede em Viseu.
No Brasil, a artista manteve uma ligação estreita com instituições da comunidade portuguesa e fundou o restaurante “A Desgarrada”, em Ipanema. O espaço se tornou um ponto de encontro de artistas, músicos e apreciadores da cultura portuguesa.
