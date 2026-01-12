Saiba por que Wagner Moura escolheu ficar longe das redes sociais

Mesmo com o nome em alta após vencer o Globo de Ouro de Melhor Ator no domingo (11), Wagner Moura, de 49 anos, segue fora das redes sociais — uma escolha consciente que volta e meia chama a atenção dos fãs.

Com a repercussão da premiação, internautas voltaram a comentar a ausência do ator em plataformas como Instagram e X.

A decisão, no entanto, não é recente. Em entrevistas ao longo dos anos, Wagner deixou claro que nunca se sentiu à vontade com a lógica das redes. Para ele, o ambiente digital não reflete a vida real.

“No começo, quando apareceram as redes sociais, eu achava aquilo falso. Parecia uma Revista Caras autoeditada, achava aquilo feio”, afirmou em entrevista ao programa Roda Viva, em 2022.

Autopreservação

Em outra conversa, o ator disse que estar fora das redes é, acima de tudo, uma forma de autopreservação. “Eu nem rede social tenho! E não ter rede social é muito bom para mim, porque me protege de muita bobagem. Não é que eu não ligue; eu me importo, sim. Mas, ao mesmo tempo, é muito ódio e raiva. Às vezes é bom se preservar”, contou ao portal Metrópoles.

Wagner admite que houve um momento em que pensou em usar as plataformas como espaço de fala, mas a ideia não avançou. “Teve uma época em que senti falta de ter uma plataforma para dizer as coisas que eu quero dizer, mas eu não tenho vocação nenhuma para isso. Tenho preguiça, acho chato”, resumiu.

O ator também costuma alertar o público sobre perfis falsos que usam sua imagem. “Eu nunca tive rede social, eu não tenho e pretendo continuar não tendo. Constantemente aparecem pessoas se fazendo passar por mim. Não sou eu. Não acreditem. Não percam tempo conversando com esses perfis fakes”, reforçou em outra ocasião.