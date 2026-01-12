Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Saiba por que Wagner Moura escolheu ficar longe das redes sociais

Ator premiado com o Globo de Ouro afirma que ausência no ambiente digital o protege de “muita bobagem”.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:09)
Verso
Wagner Moura posa em uma premiação. Imagem usada em matéria sobre relação do ator e as redes sociais.
Legenda: O ator também costuma alertar o público sobre perfis falsos que usam sua imagem.
Foto: Michael Tran / AFP.

Mesmo com o nome em alta após vencer o Globo de Ouro de Melhor Ator no domingo (11), Wagner Moura, de 49 anos, segue fora das redes sociais — uma escolha consciente que volta e meia chama a atenção dos fãs. 

Com a repercussão da premiação, internautas voltaram a comentar a ausência do ator em plataformas como Instagram e X.

A decisão, no entanto, não é recente. Em entrevistas ao longo dos anos, Wagner deixou claro que nunca se sentiu à vontade com a lógica das redes. Para ele, o ambiente digital não reflete a vida real

“No começo, quando apareceram as redes sociais, eu achava aquilo falso. Parecia uma Revista Caras autoeditada, achava aquilo feio”, afirmou em entrevista ao programa Roda Viva, em 2022.

Veja também

teaser image
Verso

Veja como foi a reação de outros atores à vitória de Wagner Moura no Globo de Ouro

teaser image
Verso

Fernanda Torres se emociona com 'santinho' dado a Wagner Moura no Globo de Ouro

Autopreservação

Em outra conversa, o ator disse que estar fora das redes é, acima de tudo, uma forma de autopreservação. “Eu nem rede social tenho! E não ter rede social é muito bom para mim, porque me protege de muita bobagem. Não é que eu não ligue; eu me importo, sim. Mas, ao mesmo tempo, é muito ódio e raiva. Às vezes é bom se preservar”, contou ao portal Metrópoles.

Wagner admite que houve um momento em que pensou em usar as plataformas como espaço de fala, mas a ideia não avançou. “Teve uma época em que senti falta de ter uma plataforma para dizer as coisas que eu quero dizer, mas eu não tenho vocação nenhuma para isso. Tenho preguiça, acho chato”, resumiu.

O ator também costuma alertar o público sobre perfis falsos que usam sua imagem. “Eu nunca tive rede social, eu não tenho e pretendo continuar não tendo. Constantemente aparecem pessoas se fazendo passar por mim. Não sou eu. Não acreditem. Não percam tempo conversando com esses perfis fakes”, reforçou em outra ocasião.

Assuntos Relacionados
Foto oficial do filme O Agente Secreto.
Verso

'O Agente Secreto' não usou recursos da Lei Rouanet; entenda como o longa foi financiado

Longa fez história no Globo de Ouro na noite de domingo (11).

Redação
Há 34 minutos
Quatro pessoas sorrindo no palco de um cinema durante a pré-estreia do filme 'O Agente Secreto'. No centro, Robério Diógenes, um homem com camisa preta e um microfone, ri, ao lado de uma mulher de roupa branca, Geane Albuquerque também sorrindo. À esquerda, Cely Farias, uma mulher de vestido verde, também rindo. À direita, Fabio Rodrigues Filho, um homem de camisa branca de botões desabotoada no pescoço e calça escura. A tela ao fundo exibe o título do filme e a data '06 de novembro nos cinemas'.
Verso

Cearenses de “O Agente Secreto” celebram vitórias no Globo de Ouro

Robério Diógenes e Geane Albuquerque concederam entrevista para a Verdinha FM e a TV Diário na manhã desta segunda (12).

João Gabriel Tréz
Há 1 hora
Wagner Moura posa em uma premiação. Imagem usada em matéria sobre relação do ator e as redes sociais.
Verso

Saiba por que Wagner Moura escolheu ficar longe das redes sociais

Ator premiado com o Globo de Ouro afirma que ausência no ambiente digital o protege de “muita bobagem”.

Redação
Há 1 hora
Montagem de fotos mostra Fernanda à esquerda e Wagner à direita.
Verso

Fernanda Torres se emociona com 'santinho' dado a Wagner Moura no Globo de Ouro

A imagem da atriz, vencedora do prêmio no ano passado, foi distribuída entre o elenco de "O Agente Secreto" para "dar sorte".

Redação
12 de Janeiro de 2026
Os atores Fernanda Torres e Wagner Moura aparecem deitados em uma cama sob uma coberta xadrez, em uma cena do filme
Verso

Vencedores do Globo de Ouro, Fernanda Torres e Wagner Moura fizeram par romântico em filme

Os brasileiros contracenaram na comédia "Saneamento Básico, O Filme", lançada em 2007.

João Gabriel Tréz
12 de Janeiro de 2026
Mark Ruffalo usa broche escrito Be Good. Ele está de terno branco e gravata borboleta.
Verso

No Globo de Ouro, Mark Ruffalo chama Trump de 'pior ser humano do mundo'

Ator fez a crítica ao passar pelo tapete vermelho da premiação, nesse domingo (11).

Redação
12 de Janeiro de 2026
Minnie Driver posando durante o tapete vermelho do Globo de Ouro 2026.
Verso

Brasileiros exaltam atriz após anúncio em português no Globo de Ouro

Minnie Driver viralizou ao incluir um "parabéns" ao anunciar prêmio.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Homem branco de cabelo, bigode e barba pretos, com uma blusa de botão azul semi abotoada. Ao fundo, parte de carro amarelo e paisagem abandonada de estrada.
Verso

Onde assistir 'O Agente Secreto' em Fortaleza? Confira cinemas e horários

O filme é vencedor do Globo de Ouro na categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Na imagem os atores concorrentes estão com um recorte da reação, em um quadrado, de cada um.
Verso

Veja como foi a reação de outros atores à vitória de Wagner Moura no Globo de Ouro

Reação de Oscar Isaac foi uma das mais comentadas.

Gabriel Bezerra*
12 de Janeiro de 2026
Fernanda Torres, em foto ao centro, ao lado de Wagner Moura, e Kleber Mendonça FIlho.
Verso

Fernanda Torres parabeniza Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho por Globo de Ouro

Em postagem, ela ainda exaltou o Nordeste.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Vídeo de Lula em ligação com Wagner Moura após Festival de Cannes volta a viralizar
Verso

Vídeo de Lula em ligação com Wagner Moura após Festival de Cannes volta a viralizar

Imagens foram compartilhadas nesta segunda-feira (12).

Redação
12 de Janeiro de 2026
Fachada do Dolby Theatre durante o dia.
Verso

Oscar 2026: conheça o Teatro Dolby Hollywood, onde vai acontecer premiação

Palco fixo da maior noite do cinema, espaço reúne tecnologia de ponta, arquitetura icônica e uma longa história ligada ao Oscar.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Olodum, Joelma e O Kannalha se apresentam na Capital durante o Ciclo Carnavalesco.
Verso

Confira programação do Pré-Carnaval e do Carnaval 2026 de Fortaleza

Ciclo Carnavalesco começa na próxima sexta-feira (16) e vai até 17 de fevereiro.

Ana Beatriz Caldas e Diego Barbosa
12 de Janeiro de 2026
Estatueta dourada do Globo de Ouro, segurada por uma mulher branca com roupa branca. Seu rosto não aparece na foto.
Verso

Bastidores do Globo de Ouro têm princípio de incêndio

Incidente ocorreu após um porta-café ser derrubado. Chamas se espalharam pelo carpete.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Homem branco de cabelos castanhos e grisalhos e barba castanha, trajando um terno branco e segurando um troféu dourado.
Verso

'A ditadura ainda é uma ferida aberta', diz Wagner Moura no Globo de Ouro

Vencedor na categoria de Melhor Ator, o baiano destacou a importância de seguir falando filmes sobre o período ditatorial brasileiro.

Redação
12 de Janeiro de 2026
A imagem mostra o presidente Lula e a primeira dama Janja, na companhia do ator Wagner Moura e do diretor Kleber Mendonça Filho, no Palácio da Alvorada.
Verso

Lula comemora vitórias de 'O Agente Secreto' e Wagner Moura no Globo de Ouro

Cerimônia de premiação aconteceu na noite desse domingo (11).

Redação
12 de Janeiro de 2026
Wagner Moura ao lado de um orelhão vermelho vestindo camisa branca de manga curta.
Verso

Globo de Ouro 2026: ‘O Agente Secreto’ perde prêmio de Melhor Filme de Drama

Produção pernambucana disputou a categoria que foi vencida pelo longa "Hamnet".

João Gabriel Tréz
12 de Janeiro de 2026
O ator Wagner Moura aparece em close-up, vestindo um traje formal branco impecável e um brinco de argola escura na orelha direita. Ele exibe uma expressão serena e um leve sorriso, com o olhar direcionado para cima contra um fundo desfocado de tons quentes e figuras em trajes de gala.
Verso

Globo de Ouro 2026: Wagner Moura vence prêmio de Melhor Ator de Drama

Brasileiro levou a categoria pelo trabalho no longa “O Agente Secreto”.

João Gabriel Tréz
12 de Janeiro de 2026
Em imagem de divulgação de 'O Agente Secreto', o ator Wagner Moura aparece em um orelhão clássico amarelo, segurando o telefone vermelho com uma expressão tensa e vigilante. Ele veste uma camisa clara de mangas curtas e calça jeans, posicionado contra uma parede repleta de cartazes políticos antigos em preto e branco.
Verso

Globo de Ouro 2026: ‘O Agente Secreto’ vence prêmio de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa

Produção pernambucana conquistou troféu na cerimônia de 2026.

João Gabriel Tréz
12 de Janeiro de 2026
Parte do elenco de 'O Agente Secreto', incluindo a atriz Tânia Maria, sorri sentado em um sofá. O grupo está reunido em um ambiente interno acolhedor com balcão de cozinha ao fundo, transmitindo uma atmosfera de celebração e proximidade.
Verso

Tânia Maria, de 'O Agente Secreto', acompanha Globo de Ouro em Fortaleza

Atriz potiguar destaque do filme indicado ao Globo de Ouro está na capital cearense para participar de gravações.

João Gabriel Tréz
11 de Janeiro de 2026