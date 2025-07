Otávio e Diná em A Viagem: o reencontro espiritual que emocionou o Brasil

Encontro de almas. É assim que "A Viagem" descreve a relação entre Otávio Jordão (Antônio Fagundes) e Diná Toledo (Christiane Torloni). Os protagonistas da novela — em exibição, atualmente, no "Vale a Pena Ver de Novo", da TV Globo — não se apaixonam à primeira vista, mas constroem uma parceria sólida e cativante ao longo dos capítulos.

Com o tempo, o casal descobre que seu amor era inevitável, por serem "almas gêmeas". O conceito, inclusive, é bastante explorado pelo folhetim, que aborda a vida após a morte segundo a doutrina espírita.

Legenda: Diná e Otávio se beijaram pela primeira vez na casa do advogado Foto: TV GLOBO/Bazilio Calazans

Escrita por Ivani Ribeiro e dirigida por Wolf Maya, a história mostra que Otávio e Diná se conheceram em vidas passadas e, desde então, se reencontram nas vidas seguintes, mas sempre enfrentando uma série de obstáculos que impede que a relação seja vivida plenamente.

Conheça a história de Diná e Otávio em 'A Viagem'

Diná é proprietária de uma locadora de vídeos e, Otávio, um famoso advogado criminalista. Os dois se conhecem no início de "A Viagem", quando Diná, desesperada para tirar o irmão, Alexandre (Guilherme Fontes), da cadeia, procura Otávio para contratá-lo.

No entanto, a empresária se frustra, porque descobre que o advogado era amigo do homem assassinado por Alexandre.

A partir daí, os dois passam a protagonizar diversas cenas de desavenças e discussões acaloradas, com Diná ofendendo Otávio por ele ser irredutível e o advogado reforçando que não irá contrariar seus princípios para defender o homem que matou seu compadre.

Legenda: Otávio e Diná se conheceram em outras encarnações Foto: TV GLOBO/Bazilio Calazans

Em qual capítulo Diná encontra Otávio na novela?

Diná e Otávio se encontram no início do segundo capítulo de "A Viagem", quando Diná invade o escritório do advogado para pedir que ele defenda Alexandre. Ela se surpreende ao ouvir do criminalista que, no que depender dele, o infrator irá "apodrecer" na cadeia.

"O senhor está falando da vida de um homem", apela a empresária. "Minha senhora, seu irmão eu não conheço, mas o homem que ele assassinou era, acima de tudo, honrado, e muito amigo meu", rebate o jurista.

Legenda: Diná é dona de uma locadora de vídeos e irmã de Alexandre, o assassino do compadre de Otávio Foto: TV GLOBO/Bazilio Calazans

Quando Otávio e Diná se beijam?

Otávio e Diná se beijam pela primeira vez na casa do advogado, enquanto dançam. O momento — um dos mais aguardados pelos telespectadores da novela — acontece após o público acompanhar a tensão e a irritabilidade entre os dois se transformar em interesse e admiração mútuos.

O beijo é carregado de intensidade e paixão, mas também entrega uma cumplicidade e uma sintonia que deixam à mostra que aquele amor é de outras vidas.

Em qual capítulo Diná e Otávio ficam juntos?

O capítulo que mostra o primeiro beijo entre Otávio e Diná é o 71. O momento foi tão marcante que, até hoje, o número é lembrado pelos fãs do folhetim.

Entenda qual a relação entre Alexandre, Diná e Otávio na novela 'A Viagem'

Alexandre é quem aproxima e, ao mesmo tempo, distancia Diná e Otávio. Isso porque a empresária conhece o advogado em um contexto em que precisa de ajuda para tirar o irmão da cadeia, mas acaba descobrindo que, na verdade, ele pretende auxiliar a acusação para garantir que o playboy pague pelo crime que cometeu.

Essa postura de Otávio em relação a Alexandre faz com que Diná, a princípio, odeie o jurista. Além disso, Otávio se torna um dos personagens de quem Alexandre mais quer se vingar depois de morto. Tanto que é devido a uma intervenção do espírito maligno que o advogado se acidenta e morre na reta final da novela.

Legenda: Alexandre Toledo (Guilherme Fontes) é irmão de Diná e tem Otávio como um de seus principais inimigos Foto: Globo/Divulgação

No decorrer da trama, o público descobre ainda que Alexandre também conhece Diná e Otávio de vidas passadas. Em outra encarnação, no século 18, os homens disputaram o amor da mulher e Otávio chegou a matar o inimigo com um tiro no peito, o que fez com que a amada o rejeitasse em seguida.

Legenda: Diná e Alexandre também se conhecem de outras encarnações Foto: TV GLOBO/Bazilio Calazans

O que acontece com Otávio e Diná em Itatiaia na novela 'A Viagem'?

A serra de Itatiaia, no Rio de Janeiro, é um dos principais cenários de "A Viagem". É na região que ficam as casas de veraneio de Otávio e de Ismael (Jonas Bloch), ex-marido de Estela (Lucinha Lins), irmã de Diná.

Legenda: Otávio levou Diná para o hospital de Itatiaia Foto: Reprodução/Globoplay Novelas

Foi em Itatiaia que Otávio flagrou Ismael agredindo Diná e socorreu a empresária. Ele a levou, inicialmente, para o hospital local, e, depois, para sua casa, onde os dois tiveram a chance de conversar e se conhecer melhor.

Qual o segredo do doutor Alberto em ‘A Viagem’?

Enquanto Alexandre é o responsável por afastar Otávio e Diná, Alberto (Cláudio Cavalcanti) é o amigo que os une. No início de "A Viagem", ele revela ser apaixonado por Diná, mas, depois, descobre que quem realmente ama é a irmã dela, Estela.

Legenda: O doutor Alberto se relaciona com Estela, irmã de Diná Foto: TV GLOBO/Bazilio Calazans

O médico também é compadre de Otávio e, em determinado momento da trama, confessa o interesse amoroso ao amigo, mas logo desiste ao ouvir dele que a empresária é o amor de sua vida.

Também médium, Alberto conduz sessões mediúnicas em sua casa, e é quem primeiro descobre que o espírito de Alexandre decidiu se vingar de seus inimigos na terra.

Qual a doença de Otávio Jordão?

Ao notar que Otávio se queixa constantemente de dores, Alberto solicita ao amigo uma bateria de exames para investigar a causa. Embora não seja explicitamente abordado pela novela, os resultados levam a crer que o advogado sofre de um câncer em estágio terminal, mas não é especificado qual.

No entanto, Otávio não morre devido à doença.

Em qual capítulo Otávio morre?

Diferentemente do que prevê, Otávio não morre por causa da doença que tem, mas, sim, em uma colisão de trânsito.

Ele está na estrada, dirigindo o carro de Andrezza (Thaís de Campos), cunhada de Diná e esposa de Raul (Miguel Falabella), quando o espírito de Alexandre manipula o motorista de um caminhão para que ele trafegue de maneira perigosa e provoque a colisão com o veículo conduzido pelo advogado.

Otávio chega a ser arremessado do carro e morre na hora — cena que é observada com satisfação pelo seu inimigo.

A morte acontece no capítulo 100 do folhetim.

Quando Diná soube da morte de Otávio?

Diná sente que alguma coisa ruim aconteceu com Otávio e fica próximo ao telefone da fazenda de dona Guiomar (Laura Cardoso), onde está hospedada com a família, à espera de notícias do amado. "Coração apertado", ela diz à irmã, Estela, que é quem atende à ligação inesperada e ouve sobre a morte do advogado.

Não é mostrado pelo folhetim o momento em que Estela conta para Diná sobre o acidente, só depois, quando ela já está inconsolável, chorando sozinha à beira de um rio.

Em qual capítulo e como Diná morre em 'A Viagem'?

Diná morre no capítulo 138, ao encontrar Beatriz (Fernanda Rodrigues). A empresária, que há pouco tempo havia sofrido uma angina — dor intensa no peito provocada pela redução do fluxo sanguíneo para o miocárdio — e sido internada, infarta no momento de extrema emoção em que abraça a sobrinha. A cena acontece em uma praia.

Legenda: Diná morreu nos braços de Beatriz, sua sobrinha Foto: Reprodução/Globoplay Novelas

Beatriz estava desaparecida desde que se desiludiu com o pai, Ismael, o que preocupava Estela e, consequentemente, Diná — as irmãs se comunicam por telepatia.

Saiba tudo sobre o reencontro de Diná e Otávio no céu

Por não acreditar em vida após a morte, Diná, a princípio, não aceita que morreu. Ela acorda no "Nosso Lar" e é recepcionada por espíritos superiores, mas acredita estar em uma clínica psiquiátrica e exige falar com a família. Ela só assimila o que aconteceu quando reencontra seu amor, Otávio, que sabe estar morto.

Em outro plano, o casal se une em prol dos familiares e na tentativa de fazer com que Alexandre desista da vingança. Porém, quem consegue o feito é Diná, que passa a agir sozinha após ter uma crise de ciúmes de Otávio com a ex-esposa, Júlia (Rejane Goulart) — que tem outra alma gêmea, Samuel (Arehy Júnior).

Legenda: Diná, a princípio, não acreditou que estava morta quando chegou ao 'Nosso Lar' Foto: TV GLOBO/Arley Alves

O casal se reconcilia após a transformação de Alexandre, que, enfim, se arrepende das maldades feitas e se muda para o "Nosso Lar".

Ouça a música tema de Dina e Otávio na novela ‘A Viagem’

Uma das principais canções que embalaram o romance entre Diná e Otávio em "A Viagem" foi "Crazy", de Julio Iglesias. A música foi lançada pelo espanhol em 1994, ano da primeira exibição de "A Viagem" na TV Globo.

No entanto, antes de ficar com a amada, quando ela ainda era casada com Téo (Maurício Mattar), Otávio já sofria por Diná ao som de "Poeira de Estrelas", de Fafá de Belém.

Os melhores momentos de Otávio e Diná, casal que emocionou o país

Otávio e Diná viveram momentos icônicos ao longo da novela, desde que se conheceram até o reencontro em outro plano espiritual. Veja alguns dos principais: