Saiba como Alexandre morre na novela 'A Viagem'

A morte do personagem Alexandre, papel de Guilherme Fontes, na novela “A Viagem”, é ponto de partida para uma trama de obsessão e vingança no folhetim, que está sendo reprisado no “Vale a Pena Ver de Novo”.

Na versão original de “A Viagem”, a morte vai ao ar no capítulo 39. Considerando a edição da reprise, a cena deve passar na Globo em junho.

A morte do personagem, que está preso após matar Valdomiro, papel de Nildo Parente, acontece na prisão. Ele é agredido no local por outro preso e é levado para a enfermaria. No local, Alexandre engole vários analgésicos e, pouco tempo depois, é encontrado morto na cela.

A partir deste ponto, a trama de “A Viagem” começa, já que Alexandre passa a interpretar um espírito e inicia a perseguição àqueles que ele acha que o prejudicaram de alguma maneira, principalmente o irmão Raul (Miguel Falabella) e o cunhado Téo (Maurício Mattar).

Exibida na Globo em 1994, “A Viagem” foi escrita por Ivani Ribeiro, baseada na novela homônima da autora, exibida pela Tupi em 1975.