Vera Viel inicia segunda fase do tratamento de câncer, e Rodrigo Faro pede orações

O apresentador Rodrigo Faro demonstrou apoio e pediu orações para a esposa, a modelo Vera Viel, que está enfrentando a segunda etapa do tratamento contra o sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno na coxa. Nessa terça-feira (29), o comunicador publicou um vídeo nas redes sociais, em que aparece ao lado da mulher no hospital.

"Vai começar a segunda etapa do tratamento da minha Vera Viel. Com muito amor, força, fé e as orações de vocês, vamos vencer mais essa batalha!!!", escreveu ele.

Vera passou por uma cirurgia que durou oito horas para a retirada do tumor, no último dia 11, e disse que sentiu muito medo durante o processo. "Chorei muito, várias vezes sozinha, porque não sabia o que realmente iria acontecer. É uma dúvida, um medo... Já perdi meu pai para esta doença, e muita gente está tendo. Não tem como evitar. Então, você fica com medo", afirmou.

Diagnóstico

Vera Viel revelou em entrevista que só descobriu que tinha um tumor maligno na perna esquerda devido às aulas de muay thai que havia começado recentemente.

“Segundo os médicos, esse tumor já estava em mim desde o começo do ano e ele foi crescendo lentamente. Eu só descobri porque comecei a fazer as aulas de muay thai. Com o impacto, já que no muay thai você chuta muito, com esse impacto dos chutes, ele acabou estourando e aí virou um hematoma. E virou um nódulo, um coágulo, que eu conseguia apalpar”, disse, em entrevista a Roberto Cabrini, exibida no 'Domingo Espetacular' na última semana.

Além da tirada do tumor, foram refeitas partes das veias do membro inferior afetado pela doença. Ainda segundo os médicos, Vera está curada, mas passará por sessões de radioterapia por motivos de prevenção.

Vera e Rodrigo são casados há 21 anos e têm três filhas juntos: Clara, de 19 anos, Maria, de 16, e Helena, de 11.