Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, mostra cicatrizes de sua cirurgia para tratar câncer; veja vídeo

Vera Viel, a esposa do apresentador Rodrigo Faro, usou as redes sociais neste sábado (26) para fazer um relato sobre as marcas da cirurgia que realizou para a remoção de um tumor maligno em sua coxa. Emocionada, a apresentadora mostrou as cicatrizes do procedimento como um "testemunho de superação".

Em um vídeo no Instagram, a comunicadora comentou sobre o momento delicado de sua saúde e ressaltou que essa é uma forma de aceitar e celebrar a jornada da cura contra o câncer.

"As cicatrizes da minha operação são mais do que marcas físicas, são um testemunho de superação, resistência, recuperação e do milagre de Deus na minha vida. Muitas pessoas sentem vergonha ou constrangimento de exibir suas cicatrizes, mas essas marcas são parte de nossa história e identidade. Mostrar uma cicatriz pode ser um ato de coragem", iniciou ela na publicação.

Veja vídeo

Vera aproveitou para apoiar mulheres que também foram acometidas pela doença e ainda precisam lidar com a pressão estética por conta das cicatrizes da cirurgia.

"Em vez de encarar a cicatriz como defeito, podemos vê-la como símbolo de força e resiliência. Uma lembrança de que a vida é feita de altos e baixos. Não tenha vergonha de mostrar sua cicatriz, ao mostrá-la, você está se permitindo ser autêntica e verdadeira", ressaltou.

"Quando compartilhamos essas experiências podemos inspirar outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. Quando deixamos de lado a vergonha, abrimos espaço pra falar sobre saúde, recuperação e a experiência humana", completou Vera.

Nos comentários, diversos fãs e amigos famosos da apresentadora deixaram mensagens de carinho e desejaram uma boa recuperação para ela. "Ninguém explica Deus", escreveu o humorista cearense Tirullipa. "Deus continue te abençoando grandemente! Cura sem limites", afirmou a influenciadora Mileide Mihaile.

Scheila Carvalho, Sthefane Matos e o cunhado dela, Danilo Faro, também prestaram apoio para Vera na publicação.

Veja também Zoeira Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, celebra recuperação após cirurgia para retirada de tumor Ser Saúde Entenda o que é sarcoma sinovial, raro tumor diagnosticado em Vera Viel

Diagnóstico

Vera Viel revelou em entrevista que só descobriu que tinha um tumor maligno na perna esquerda devido às aulas de muay thai que havia começado recentemente.

“Segundo os médicos, esse tumor já estava em mim desde o começo do ano e ele foi crescendo lentamente. Eu só descobri porque comecei a fazer as aulas de muay thai. Com o impacto, já que no muay thai você chuta muito, com esse impacto dos chutes, ele acabou estourando e aí virou um hematoma. E virou um nódulo, um coágulo, que eu conseguia apalpar”, disse, em entrevista a Roberto Cabrini, exibida no 'Domingo Espetacular' na última semana.

Além da tirada do tumor, foram refeitas partes das veias do membro inferior afetado pela doença. Ainda segundo os médicos, Vera está curada, mas passará por sessões de radioterapia por motivos de prevenção.

Ela e Rodrigo têm três filhas juntos: Clara, de 19 anos, Maria, de 16, e Helena, de 11.