Vera Viel revela que só descobriu câncer devido a aulas de muay thai

Vera Viel, esposa do apresentador Rodrigo Faro, revelou em entrevista que só descobriu que tinha um tumor maligno na perna esquerda devido às aulas de muay thai que havia começado recentemente.

“Segundo os médicos, esse tumor já estava em mim desde o começo do ano e ele foi crescendo lentamente. Eu só descobri porque comecei a fazer as aulas de muay thai. Com o impacto, já que no muay thai você chuta muito, com esse impacto dos chutes, ele acabou estourando e aí virou um hematoma. E virou um nódulo, um coágulo, que eu conseguia apalpar”, disse, em entrevista a Roberto Cabrini, exibida no “Domingo Espetacular”, domingo (20).

Vera passou por uma cirurgia que durou oito horas para a retirada do tumor, no último dia 11, e disse que sentiu muito medo durante o processo. “Chorei muito, várias vezes sozinha, porque não sabia o que realmente iria acontecer. É uma dúvida, um medo... Já perdi meu pai para esta doença, e muita gente está tendo. Não tem como evitar. Então, você fica com medo”.

Além da tirada do tumor, foram refeitas partes das veias do membro inferior afetado pela doença. Ainda segundo os médicos, Vera está curada, mas passará por sessões de radioterapia por motivos de prevenção.

Ela e Rodrigo têm três filhas juntos: Clara, de 19 anos, Maria, de 16, e Helena, de 11.