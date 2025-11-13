Em noite de Deyverson, um show de gols

O Fortaleza arrancou o empate de 3 X 3 diante do Atlético Mineiro porque foi bravo e resiliente para superar momentos difíceis e dramáticos no jogo.

Saiu da fase inicial levando dois gols. Um no começo da etapa e outro no fim. Pareceu o fim da aventura.

Teve que dar um duro danado para acompanhar o ritmo veloz imposto pelo time mineiro.

O jogo teve alguns momentos de trocação, embora na maior parte das ações o Atlético tenha sido bem superior.

O Fortaleza só esteve na área do time atleticano, com perigo, em duas cobranças de escanteios.

O goleiro Breno, do tricolor, fez grandes defesas em finalizações de Hulk, Arana e Bernard.

Mas, no segundo tempo, deu-se a reação da equipe de Palermo.

Com 1:45, Deyverson aproveitou-se de uma disputa de Gazal, pelo alto, e completou para as redes atleticanas.

Só que uma falha de Ávila proporcionou o terceiro gol do Atlético. Mais uma situação aflitiva do leão na partida, só aliviada com o pênalti, cometido a seguir, por Ruan em Ávila. Deyverson diminuiu e fez o seu segundo gol

A partir daí, a intensidade imposta pelo Atlético diminuiu.

O Fortaleza fez entrar Alanzinho e Moisés. O resultado não foi lá essas coisas.

Com a disputa de jogo amornada, Deyverson empatou a partida, pegando um cruzamento da direita, aos 49 minutos.

E, para encerrar, Fausto Veras carimbou a trave do

Fortaleza, dois minutos depois.

Quem diria que na noite de grandes homenagens a

Hulk, do Atlético, Deyverson roubaria a cena, com os três gols diante de seu ex clube. "O futebol é uma caixa-forte de surpresas". Agamenon Pereira.