Tenda dos milagres tricolores

Quando o Fortaleza venceu o Flamengo, bradei: "Essa vitória pode ser parte do milagre que vai salvar o leão da queda".

E, a partir daí, o time tricolor não tem feito outra coisa senão "milagres que se sucedem sucessivamente sem cessar", como diria o saudoso comunicador Paulo Limaverde.

O mais importante do novo Fortaleza, formatado por outro argentino, é a maneira obstinada e equilibrada como tem se conduzido.

A difícil situação a ser superada nunca lhe desesperou. Pelo contrário, as alternâncias táticas obrigatórias lhe acalmam.

No segundo tempo do jogo contra o Atlético, foram "dados" campo e bola ao adversário, numa forma calculada para alijá-lo ofensivamente.

Os grandes comandantes ganham reputação diante dos grandes desafios.

Palermo está em vias de concretizar a vitória no maior desafio de sua vida como treinador.

O PicI vive o momento dos grandes milagres.