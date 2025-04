Ceará perde para Sampaio Corrêa pelo Campeonato Brasileiro Série B sub-20

O Ceará perdeu por 2 a 1 para o Sampaio Corrêa em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B Sub-20, no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga, nesta quarta-feira (23). Sávio e Fonseca marcaram para a Bolívia, e Gabriel Amaral descontou para o Vovô.

O Alvinegro, que vinha de derrota para o Vitória em Salvador por 3 a 1, buscava voltar a vencer no campeonato. Entretanto, acabou superado pelo time maranhense.

O Ceará não resistiu aos ataques do Sampaio e, com a derrota, se complica na competição. Aos 20 minutos de jogo, o camisa 9 da Bolívia, Sávio, dominou a bola na área, girou e bateu para abrir o placar da partida. O time maranhense, já na volta do intervalo, ampliou o resultado em um contra-ataque fulminante. Fonseca, ponta da Bolívia, recebeu a bola e bateu cruzado, superando o goleiro alvinegro Léo Agliardi, aos 7 minutos da segunda etapa.

Legenda: Gabriel Amaral, atacante, marcou seu terceiro gol na competição e é o artilheiro da equipe do Ceará no torneio. Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

O Ceará conseguiu diminuir a diferença com Gabriel Amaral, artilheiro da equipe com três gols na competição. O atacante marcou para o Vovô em cobrança de pênalti. Em seguida, o Alvinegro até tentou, mas não conseguiu empatar a partida.

Com a derrota, o Alvinegro de Porangabuçu continua com cinco pontos e agora ocupa a 7ª colocação da competição nacional. A equipe terá que vencer os próximos jogos se quiser se classificar para a segunda fase. O próximo compromisso pela competição será contra o CRB, lanterna do grupo, na próxima quinta-feira, 1°, às 15h, em Alagoas, em confronto válido pela penúltima rodada da Série B Sub-20.

* Sob supervisão de Crisneive Silveira