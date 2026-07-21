Halleluya 2026 terá reforço de frota e ônibus gratuitos; veja detalhes e horários

Festa religiosa acontece entre os dias 22 e 26 de julho, no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), e tem expectativa de receber um milhão de pessoas.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
21 de Julho de 2026 - 09:36
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Legenda: 12 ônibus farão percurso gratuito entre a Arena Castelão e o Condomínio Espiritual Uirapuru.
Foto: Kid Junior / SVM.

A operação especial de transporte público montada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) para a festa religiosa Halleluya — que em 2026 acontece de 22 a 26 de julho, no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU) — inclui reforço na frota regular e oferta de ônibus gratuitos entre a Arena Castelão e o local do evento.

A previsão de público para o Halleluya 2026 é de um milhão de pessoas nos cinco dias de evento. O transporte gratuito partindo do estádio até o CEU contará com 12 ônibus que farão o transfer entre os locais.

A iniciativa prevê um bolsão de estacionamento pago na Arena Castelão, permitindo que o público se desloque de carro particular até o estádio, deixe os veículos no local e utilize gratuitamente os ônibus ofertados pela Etufor.

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Horários dos ônibus gratuitos que fazem transfer entre o Castelão e o CEU:

  • Quarta-feira, 22/7 - de 18 às 2 horas (dois veículos);
  • Quinta-feira, 23/7 - de 18 às 3 horas (dois veículos);
  • Sexta-feira, 24/7 - de 18 às 5 horas (três veículos);
  • Sábado, 25/7 - de 16 às 6 horas (três veículos);
  • Domingo, 26/7 - de 14 às 2 horas (dois veículos).

Segundo a Etufor, a oferta do transporte público gratuito entre o estádio e o Condomínio Espiritual busca facilitar o acesso ao Halleluya, evitando congestionamentos e garantindo acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Reforço na frota

Caso o público opte pelo deslocamento integral utilizando ônibus, a Etufor irá reforçar a frota à disposição no Terminal Parangaba com 36 ônibus reservas distribuídos nos cinco dias do festival.

A frota somada para atender o público da festa religiosa chega a quase 100 veículos. No total, são 17 linhas regulares e dois Corujões que atendem o entorno do CEU.

Horários de reforço da frota de ônibus: 

  • Quarta-feira, 22/7 - de 18 às 2 horas;
  • Quinta-feira, 23/7 - de 18 às 3 horas;
  • Sexta-feira, 24/7 - de 18 às 5 horas;
  • Sábado, 25/7 - de 16h às 6 horas;
  • Domingo, 26/7 - de 14 às 2 horas.

A tarifa regular do ônibus é de R$ 5,40 (inteira) e R$ 1,50 (meia estudantil). Na Tarifa Social, cobrada aos domingos, a inteira fica a R$ 4,80.

Festival Halleluya 2026

  • Quando: de 22 a 26 de julho
  • Onde: Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU) – Av. Alberto Craveiro, 2222 – Fortaleza (CE)
  • Entrada gratuita.
  • Mais informações: no site www.festivalhalleluya.com ou no Instagram @festivalhalleluya
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