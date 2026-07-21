Halleluya 2026 terá reforço de frota e ônibus gratuitos; veja detalhes e horários

A operação especial de transporte público montada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) para a festa religiosa Halleluya — que em 2026 acontece de 22 a 26 de julho, no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU) — inclui reforço na frota regular e oferta de ônibus gratuitos entre a Arena Castelão e o local do evento.

A previsão de público para o Halleluya 2026 é de um milhão de pessoas nos cinco dias de evento. O transporte gratuito partindo do estádio até o CEU contará com 12 ônibus que farão o transfer entre os locais.

A iniciativa prevê um bolsão de estacionamento pago na Arena Castelão, permitindo que o público se desloque de carro particular até o estádio, deixe os veículos no local e utilize gratuitamente os ônibus ofertados pela Etufor.

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Horários dos ônibus gratuitos que fazem transfer entre o Castelão e o CEU:

Quarta-feira, 22/7 - de 18 às 2 horas (dois veículos);

Quinta-feira, 23/7 - de 18 às 3 horas (dois veículos);

Sexta-feira, 24/7 - de 18 às 5 horas (três veículos);

Sábado, 25/7 - de 16 às 6 horas (três veículos);

Domingo, 26/7 - de 14 às 2 horas (dois veículos).

Segundo a Etufor, a oferta do transporte público gratuito entre o estádio e o Condomínio Espiritual busca facilitar o acesso ao Halleluya, evitando congestionamentos e garantindo acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Reforço na frota

Caso o público opte pelo deslocamento integral utilizando ônibus, a Etufor irá reforçar a frota à disposição no Terminal Parangaba com 36 ônibus reservas distribuídos nos cinco dias do festival.

A frota somada para atender o público da festa religiosa chega a quase 100 veículos. No total, são 17 linhas regulares e dois Corujões que atendem o entorno do CEU.

Horários de reforço da frota de ônibus:

Quarta-feira, 22/7 - de 18 às 2 horas;

Quinta-feira, 23/7 - de 18 às 3 horas;

Sexta-feira, 24/7 - de 18 às 5 horas;

Sábado, 25/7 - de 16h às 6 horas;

Domingo, 26/7 - de 14 às 2 horas.

A tarifa regular do ônibus é de R$ 5,40 (inteira) e R$ 1,50 (meia estudantil). Na Tarifa Social, cobrada aos domingos, a inteira fica a R$ 4,80.

Festival Halleluya 2026