Cearense enfrenta frio extremo, calor e panes em 128 dias de volta ao mundo em monomotor

Após cerca de 128 dias de expedição e 60 mil quilômetros percorridos, o piloto cearense Alexandre Frota, de 52 anos, concluiu a primeira parte da missão de dar a volta ao mundo sozinho a bordo de um avião Van's RV-10, aeronave monomotor experimental.

Depois de atravessar cinco continentes e cerca de 25 países, o empresário pousou na cidade de Oshkosh, nos Estados Unidos, na última terça-feira (21), onde fica até o próximo domingo (26).

A expedição teve início em Fortaleza como parte do projeto Frotas pelo Mundo, que prevê quase 80 mil quilômetros percorridos em cerca de 150 dias de voo, passando por 45 países, até a chegada na capital cearense, prevista para o final de setembro.

Com o feito até aqui, Alexandre está a um passo de se tornar o primeiro brasileiro a cumprir uma volta ao mundo em voo solo a bordo de um avião monomotor.

Desafios

A rota até aqui passou por países da América do Norte, Groenlândia, Islândia, Europa continental, Oriente Médio, Ásia e Oceania.

Dos Estados Unidos, o cearense decola em direção ao Oceano Pacífico, passando pela América Central e América do Sul até a chegada ao Brasil.

Legenda: Aeronave precisou ser adaptada para cumprir as cerca de 300 horas de voo previstas na jornada. Foto: Divulgação.

Segundo Alexandre, os maiores desafios enfrentados na missão foram meteorológicos, que incluíram mudanças extremas de temperaturas, ocasionando até intercorrências na aeronave.

"Voamos a menos 22 graus, tanto que o óleo não escorria para dentro do motor. Voamos no Egito em um calor extremo e pousamos na pista que derreteu um cabo de comando do avião", relatou.

"Tivemos que atravessar tufões na Ásia e também enfrentar muito gelo voando no Alasca, então os desafios meteorológicos foram imensos", destacou Alexandre.

Embora previstos durante uma trajetória dessa magnitude, alguns desafios mecânicos chamaram uma atenção maior do piloto, como um problema do tanque de combustível e uma pane elétrica que acabou se tornando mais séria.

"As revisões regulares eram feitas a cada 100 horas de voo, mas quando apareciam essas panes extras, ligava para os engenheiros e eu mesmo consertava", disse.

Fator psicológico

Conforme o empresário, o fator psicológico também é ponto difícil da missão, especialmente por ficar longe da família.

Ele conta que, após os primeiros 45 dias, se encontrou brevemente com a esposa e os dois filhos em Portugal.

Um novo encontro acontecerá nesta sexta-feira (24), quando a família chega aos Estados Unidos após dois meses sem vê-lo.

"Depois disso só vou me encontrar com eles daqui a 45 dias no Brasil", afirmou.

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O projeto

O projeto Frotas pelo Mundo nasceu de um sonho pessoal de Alexandre, ainda em 2022, poucos anos após o administrador de empresas conquistar seu brevê, que é a licença oficial necessária para pilotar aeronaves.

"Todo piloto que não é comercial tem o desejo de voar para longe, conhecer novos locais", disse Alexandre em entrevista ao Diário do Nordeste, em março deste ano.

"E eu sempre gostei de novos projetos, então decidi sonhar como puder. E nada melhor do que dar uma volta ao mundo", completou.

Segundo contou, o plano operacional para viabilizar o desafio foi descrito em um e-mail enviado para ele mesmo. A partir desse documento, as fases do projeto começaram a ser colocadas em prática.

Uma das etapas mais importantes consistiu em um voo teste de 21 dias realizado até os Estados Unidos, ocorrido em abril de 2024.

Alexandre disse ainda que a aeronave precisou ser adaptada para cumprir as horas de voo previstas na jornada.

Conforme conta, os tanques de combustível nas asas foram estendidos, e um extra foi instalado no lugar do banco traseiro, concedendo quase 15 horas de autonomia ao monomotor.

Para cumprir todos os requisitos de segurança, acrescenta ele, o Van's ficou 40 dias em revisão, período em que foram trocados todos os componentes móveis e elétricos da aeronave.







