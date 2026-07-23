Grupo Nova Jerusalém lança nova campanha estrelada pela atriz Suely Franco

Serviços do grupo incluem cemitério próprio, velório online e assistência em todas as etapas

Escrito por Agência de Conteúdo DN
23 de Julho de 2026 - 07:00
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Legenda: A parceria com a atriz Suely Franco marca um novo momento do grupo.
Foto: Marketing SVM

Com mais de 30 anos de atuação no setor funerário, o Grupo Nova Jerusalém reúne os serviços da Funerária Nova Jerusalém e do Memorial Nova Jerusalém, com foco em acolhimento, ética e atendimento às famílias enlutadas.

Neste ano, uma das novidades do grupo foi a parceria institucional com a atriz Suely Franco, que passa a integrar a comunicação da marca, associando sua imagem a valores como sensibilidade e respeito.

Ao longo de sua história, o grupo consolidou uma atuação baseada no cuidado e na confiança, mantendo como propósito oferecer suporte completo em momentos delicados. A proposta é garantir que as famílias tenham previsibilidade, evitando decisões urgentes e custos súbitos.

Estrutura completa e atendimento humanizado

A Funerária Nova Jerusalém disponibiliza atendimento 24 horas, com assistência completa que inclui traslado, orientação documental, organização de cerimônias e suporte em todas as etapas necessárias.

A Funerária Nova Jerusalém conta com infraestrutura moderna.
Legenda: A Funerária Nova Jerusalém conta com infraestrutura moderna.
Foto: divulgação

Entre os diferenciais estruturais, estão salas de velório amplas e climatizadas, praças arborizadas, estacionamento e segurança 24 horas, além do serviço de velório online. O grupo também oferece benefícios em vida, como descontos em clínica própria, laboratório de análises clínicas, ótica e uma rede de empresas credenciadas, além de sorteios mensais.

As soluções oferecidas incluem também a possibilidade de velório online, que surge como alternativa para ampliar o acesso de familiares e amigos que não podem estar presentes fisicamente. A ferramenta permite a participação à distância, promovendo conexão e apoio.

Memorial Nova Jerusalém e o cuidado com a memória

O Memorial Nova Jerusalém integra essa estrutura como um espaço voltado à preservação de memórias e à realização de despedidas com dignidade. O local reúne infraestrutura moderna, áreas arborizadas e ambientes planejados para proporcionar conforto às famílias.

O Memorial Nova Jerusalém é um dos principais diferenciais da empresa.
Legenda: O Memorial Nova Jerusalém é um dos principais diferenciais da empresa.
Foto: Marketing SVM

A existência de um cemitério próprio dentro do plano funerário representa um dos principais diferenciais. “Além de evitar preocupações e custos inesperados no momento da despedida, garante que todos os serviços sejam realizados no mesmo local, com organização, acolhimento e padrão de qualidade”, afirma Alex Oliveira, gestor de negócios do Grupo Nova Jerusalém.

Alex destaca o compromisso do Grupo em acolher as famílias enlutadas. “Nossa equipe está preparada para acolher cada família com sensibilidade, transparência e excelência, oferecendo segurança e tranquilidade em um dos momentos mais delicados da vida”, ressalta.

Serviço

Grupo Nova Jerusalém
Escritório: Av. Dom Almeida Lustosa, 2960 – Jurema, Caucaia/CE
Memorial: Rodovia BR 020, Km 393 – Minguaú/CE
Telefone: (85) 3237-2416
WhatsApp: (85) 99910.0669
Sites: https://planonovajerusalem.com.br/ | https://memorialnovajerusalem.com.br/
Instagram: @planonovajerusalem | @memorialnovajerusalem

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