Balsa é desencalhada após quase 28 horas de operação no Icaraí

A retirada da embarcação se deu após a chegada do navio rebocador "SN CARAÍVA".

Escrito por Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
22 de Julho de 2026 - 11:29 (Atualizado às 11:58)
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Legenda: O espigão marítimo se tornou ponto de encontro de curiosos para ver a embarcação encalhada.
Foto: Fabiane de Paula.

A balsa que encalhou na Praia do Icaraí, em Caucaia, foi retirada do local após uma nova tentativa de desencalhe, por volta das 9 horas desta quarta-feira (22). Os trabalhos para remoção da embarcação duraram quase 28 horas. 

A retirada da balsa se deu após a chegada do navio rebocador "SN CARAÍVA", da Sulnorte Serviços Marítimos Ltda - empresa responsável pelo serviço, pouco antes das 7 horas. 

Conforme comunicado da empresa, "a operação foi conduzida em estrita conformidade com o planejamento operacional aprovado pela Capitania dos Portos do Ceará e demais autoridades competentes, observando rigorosos padrões de segurança e proteção ambiental".

Além disso, o desencalhe foi realizado sem o registro de impactos ambientais diretos ou indiretos, segundo acrescentou a Sulnorte Serviços Marítimos. 

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Relembre o caso

Oriunda de Belém do Pará, a balsa de identificação FLU-IPÊ estava sendo rebocada pelo litoral cearense, na madrugada desta segunda-feira (21), tendo com destino final a cidade do Rio de Janeiro.

No entanto, a embarcação ficou à deriva após o rompimento dos cabos que a prendiam ao navio rebocador, e com a incidência de ventos fortes e do movimento da maré, acabou se chocando contra um dos espigões da praia do Icaraí e encalhado

A estrutura não estava tripulada e não houve vítimas. Membros da Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) e equipes das Forças de Segurança estiveram no local para verificar a ocorrência, inspecionar as condições de segurança da navegação da embarcação e adotar as medidas previstas no âmbito da Autoridade Marítima.

A empresa responsável pelo SN CARAÍVA e a Marinha do Brasil informaram que as causas do encalhamento ainda serão analisadas tecnicamente. 

 

 

 

 

 

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