Navio encalha em espigão da Praia do Icaraí, em Caucaia

Empresa responsável por embarcação já foi acionada ao local.

Escrito por João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
21 de Julho de 2026 - 10:12 (Atualizado às 10:46)
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Legenda: Embarcação ficou presa ao lado de um dos espigões da Praia do Icaraí.
Foto: Fabiane de Paula.

Um navio ficou encalhado em um dos espigões da Praia do Icaraí, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (21). A reportagem entrou em contato com a Marinha do Brasil, que informou que foi acionada para acompanhar a ocorrência.

De acordo com relatos de comerciantes e moradores da região, o encalhe aconteceu por volta das 5h30.

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Até o momento, não há informações sobre feridos, registro de vazamento de combustível ou de outro material que possa causar impactos ambientais.

Empresa responsável por navio já foi acionada ao local

Após o incidente, a empresa responsável pela embarcação foi comunicada e informou que enviaria uma equipe técnica ao local para realizar uma vistoria.

A avaliação deverá definir quais procedimentos serão adotados para a retirada do navio, operação que poderá depender das condições da maré, das características da embarcação e do apoio de rebocadores especializados.

 

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