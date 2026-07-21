Navio encalha em espigão da Praia do Icaraí, em Caucaia

Um navio ficou encalhado em um dos espigões da Praia do Icaraí, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (21). A reportagem entrou em contato com a Marinha do Brasil, que informou que foi acionada para acompanhar a ocorrência.

De acordo com relatos de comerciantes e moradores da região, o encalhe aconteceu por volta das 5h30.

Veja também Ceará Defesa Civil de Fortaleza alerta para ventania e possibilidade de chuvas intensas Ceará Grupo de Fortaleza fica sem água e alimento a baixíssimas temperaturas durante nevasca no Chile

Até o momento, não há informações sobre feridos, registro de vazamento de combustível ou de outro material que possa causar impactos ambientais.

Empresa responsável por navio já foi acionada ao local

Após o incidente, a empresa responsável pela embarcação foi comunicada e informou que enviaria uma equipe técnica ao local para realizar uma vistoria.

A avaliação deverá definir quais procedimentos serão adotados para a retirada do navio, operação que poderá depender das condições da maré, das características da embarcação e do apoio de rebocadores especializados.