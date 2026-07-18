Defesa Civil de Fortaleza alerta para ventania e possibilidade de chuvas intensas

Em um informativo meteorológico publicado nas redes sociais, a Defesa Civil de Fortaleza alertou para a possibilidade de chuvas intensas neste domingo (19). As precipitações devem ser acompanhadas pelas rajadas de vento que vêm sendo registradas na Capital desde quinta-feira (16).

De acordo com o órgão, o domingo pode começar com nebulosidade e chuva isolada, mas há previsão de que as precipitações aumentem ao longo do dia. Segundo o informativo, um “sistema de grande escala” vai atingir a costa do Ceará. Isso pode resultar em chuvas contínuas e intensas.

A Defesa Civil orienta que a população fortalezense antecipe o regresso das atividades de domingo no início da tarde e evite deslocamentos noturnos desnecessários.

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“A combinação de volume excessivo de água num curto espaço de tempo reduzirá a zero a visibilidade nas estradas”, diz o texto do órgão.

Em caso de emergência, a Defesa Civil de Fortaleza pode ser acionada pelo telefone 190.

Previsão do tempo para o interior do Ceará

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) informa que no domingo a tendência é de redução gradual da nebulosidade no Ceará.

No entanto, ainda há possibilidade de chuva durante a madrugada e início da manhã no litoral e no Sertão Central e Inhamuns.

Em grande parte do território cearense, as temperaturas devem variar entre 31° C e 35° C, com a tendência de temperaturas mais amenas nas regiões serranas.

Quanto às temperaturas mínimas, os valores devem ficar entre 15° C e 19° C no noroeste e centro-sul do Estado.

A velocidade dos ventos, especialmente nos períodos da manhã e tarde e em locais da faixa litorânea e serras, pode chegar a rajadas de 50 km/h e 70 km/h.