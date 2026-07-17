Após Ceará registrar noite de ventos fortes, Fortaleza pode ter rajadas de até 54 km/h

Inmet alerta sobre "perigo potencial" de vendaval neste final de semana.

Escrito por Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
17 de Julho de 2026 - 10:01 (Atualizado às 10:17)
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Legenda: Os ventos fortes devem ser registrados principalmente nos períodos da manhã e tarde, assim como em locais da faixa litorânea e ambientes de serra.
Foto: Kid Júnior.

O Ceará teve ventos fortes em diversas regiões na madrugada desta sexta-feira (17). A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) detalhou que Fortaleza registrou rajadas máximas de 47,5 km/h às 21h de quinta-feira (16). Para hoje, a previsão indica ventos entre 18 km/h e 36 km/h, com rajadas que podem chegar a 54 km/h. 

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região do Ceará está sob alerta de "perigo potencial" de vendaval ao longo desta sexta e no final de semana. 

Os ventos podem variar entre 40 km/h e 60 km/h, no Estado, e resultar na queda de galhos de árvores. Apesar do risco ser classificado como baixo, a orientação do Inmet é não se abrigar debaixo de árvores.  

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Além do Ceará, outros estados do Nordeste também possuem o mesmo alerta de "perigo potencial" de vendaval do Inmet, incluindo Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. 

Além desse, o mapa indica possibilidade de chuvas fortes entre sexta-feira (18) e sábado (19). Para o domingo (20), permanece somente o alerta para ventos intensos.

Neste mês, a Enel também emitiu alerta para os riscos provocados por ventos fortes e pipas durante o segundo semestre de 2026.

Previsão de chuva no Ceará

A previsão indica possibilidade de chuva isolada no final da tarde e começo da noite desta sexta-feira (17) em regiões como Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns, Maciço de Baturité e Litoral de Fortaleza. 

Essa chuva isolada, com céu nublado, deve permanecer no sábado (18), no Litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité, no norte da Jaguaribana e no Litoral do Pecém pela madrugada e manhã. A região do centro-sul e Ibiapaba pode ter chuva no período da tarde e noite. 

No domingo (19), a Funceme detalha que deve ter uma redução gradual de nebulosidade, com possibilidade de chuva durante a madrugada no  litoral, no Sertão Central e Inhamuns. 

Neste final de semana, os ventos podem variar entre 10 km/h e 36 km/h, com rajadas entre 50 km/h e 70 km/h. Os ventos fortes devem ocorrer principalmente nos períodos da manhã e tarde, assim como em locais da faixa litorânea e ambientes de serra.

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