Duas mulheres ficam feridas após desabamento em calçadão de Morada Nova, no Ceará

Duas mulheres, de 38 e 62 anos, ficaram feridas após parte da estrutura da Varanda da Salina, um calçadão às margens da lagoa de Morada Nova, no Vale do Jaguaribe, desabar na noite desta terça-feira (21).

Ao Diário do Nordeste, a gestão municipal informou que elas foram levadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e já receberam alta.

Segundo a prefeitura, o local possui estrutura precária e, por isso, vinha recebendo placas de orientação destinadas à população quanto aos perigos existentes.

"Como medida adicional de prevenção, será realizado o isolamento completo do calçadão, impedindo o acesso ao local, com o objetivo de preservar vidas e garantir a segurança da população", disse a gestão.

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Ponte passará por reformas

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a prefeita de Morada Nova, Naiara Castro (PSB), informou que o local não recebe uma reforma há 20 anos, mas que já está em tratativas para revitalizar o local nos próximos meses.

"A obra está orçada em R$ 10 milhões. Parte desse recurso já está depositada na conta da prefeitura. Daqui a dez dias, o processo de licitação estará completo. Depois, já vamos fazer a assinatura do termo de serviço e começa a reforma", informou.

No mesmo comunicado enviado à reportagem, a gestão municipal reafirmou o compromisso de solucionar, de forma definitiva, um problema histórico na cidade, com o objetivo de recuperar um dos "mais importantes cartões-postais do município".