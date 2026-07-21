Capivara surpreende moradores ao 'passear' por ruas do Montese e mobiliza resgate

Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) deslocou agentes de segurança ao bairro.

Escrito por João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
21 de Julho de 2026 - 13:42 (Atualizado às 14:01)

Uma visitante inusitada chamou a atenção de moradores do bairro Montese, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (21). Uma capivara foi vista caminhando tranquilamente por diferentes ruas da região, incluindo a Rua Antônio Correia Lima, gerando uma série de registros em vídeos e fotografias. O animal foi capturado por policiais do batalhão ambiental no início da tarde. 

A presença do anmal em plena área urbana mobilizou moradores, que acionaram inicialmente o Corpo de Bombeiros na tentativa de garantir o resgate do animal. Entretanto, como a ocorrência envolve um animal silvestre, equipes especializadas foram acionadas para realizar o manejo adequado.

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A movimentação da capivara na região começou ainda na noite de segunda-feira (20), quando o animal foi flagrado circulando nas proximidades do canal do bairro Jardim América. Na manhã seguinte, ela seguiu percorrendo ruas do Montese, surpreendendo moradores pela tranquilidade com que caminhava entre veículos e residências.

Batalhão ambiental foi acionado

A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência de resgate da capivara. Equipes do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) foram deslocadas ao bairro e realizaram diligências para localizar e capturar o animal de forma segura, preservando tanto sua integridade quanto a segurança da população.

Em nota, a corporação orientou que, ao avistar animais silvestres em áreas urbanas, a população não tente se aproximar nem realizar a captura por conta própria, devendo acionar os órgãos competentes para que o resgate seja feito por profissionais especializados.

No site da governo, o contato listado para acionamento do BPMA é (85) 3101.3545.

Bombeiros explicam quando fazem o resgate

O Corpo de Bombeiros esclareceu que ocorrências envolvendo capivaras exigem avaliação técnica sobre as condições de saúde do animal e o manejo mais adequado.

Segundo a corporação, quando a capivara não apresenta comportamento agressivo, não está ferida e não oferece risco imediato às pessoas, a recomendação é que o atendimento seja realizado pelo serviço municipal de Zoonoses, responsável pela avaliação veterinária e pela definição das medidas cabíveis.

Os bombeiros destacam ainda que não possuem transporte apropriado para animais silvestres de médio e grande porte, como capivaras, nem equipe veterinária, motivo pelo qual esses casos são encaminhados ao órgão municipal competente quando não configuram situação de emergência.

A força de segurança reforça que permanece disponível pelo telefone 193 para situações que envolvam risco imediato à vida, à integridade das pessoas ou do próprio animal, prestando as orientações necessárias até a chegada das equipes responsáveis.

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