Capivara é resgatada dentro de bar no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza

Moradores do bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, se assustaram ao perceberem a presença de uma capivara em ruas da região, na manhã dessa terça-feira (23).

Vídeos gravados durante a ocorrência mostram o animal próximo à um bar na rua Nogueira Acioli. Segundo o relato de testemunhas, ele teria se refugiado no estabelecimento comercial por medo da populçação.

Ao Diário do Nordeste, a Polícia Militar do Ceará (PMCE), informou que o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) conseguiu realizar o manejo adequado da capivara e efetuou o resgate dela em segurança.

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A captura do animal também foi filmada por moradores e viralizou nas redes sociais. Nos registros, a capivara é retirada do bar em uma rede com a ajuda de agentes do BPMA.

Também conforme a Polícia, após o procedimento, o animal foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), "onde ficou sob os cuidados de uma médica veterinária para avaliação e acompanhamento especializado".

Cuidados no contato de animais silvestres

No comunicado enviado à reportagem, a PMCE reforça que a população acione o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente em quaisquer situações que envolvam animais silvestres encontrados em áreas urbanas.

A recomendação ainda é válida, especialmente, quando os animais estiverem feridos, debilitados, atropelados, presos em locais de difícil acesso ou em situação que represente risco ao próprio animal ou às pessoas.

"A recomendação é evitar qualquer tentativa de captura ou manejo por conta própria e acionar os órgãos competentes para o atendimento adequado", finaliza a PMCE.