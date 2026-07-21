DN Business: o que esperar do evento que irá reunir referências do mercado financeiro

A primeira edição iniciativa do Sistema Verdes Mares está marcada para o dia 10 de agosto.

Escrito por Agência de Conteúdo DN
21 de Julho de 2026 - 07:00
capa da noticia
Legenda: O evento será realizado no auditório do BS Design.
Foto: Marketing SVM

Oportunidade para conexão, aprendizado e uma maior visão do cenário nacional de negócios. É com esse mote que o será realizado o DN Business, evento que contará com a presença de importantes líderes do mercado financeiro.

Marcado para o dia 10 de agosto, no auditório do BS Design, o DN Business irá reunir palestrantes que são referência no mundo dos negócios. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas via Sympla.

Os nomes confirmados até o momento são Caio Megale, economista-chefe da XP Investimentos, e o economista Eduardo Giannetti, um dos mais respeitados do Brasil.

O evento é direcionado para empresários, executivos, investidores, profissionais de mercado e lideranças setoriais que acompanham os movimentos da economia e estão em busca de informações relevantes para a tomada de decisões para seus negócios.

Segundo Tayro Mendonça, gerente de planejamento e gestão do SVM, o DN Business nasceu a partir da percepção da demanda crescente por conteúdos de alto nível voltados à economia, negócios e investimentos.

“O Diário do Nordeste tem uma tradição consolidada na cobertura econômica e empresarial. Queremos ampliar essa conexão com o mercado com uma nova marca dedicada e exclusiva, reunindo especialistas, lideranças e tomadores de decisão em um ambiente qualificado de discussão e networking”, comenta o gestor.

Conexão com o mercado como forco

Mais do que um evento, o DN Business representa a chegada de uma nova marca do Diário do Nordeste, especializada na análise do cenário econômico cearense e no fortalecimento de laços com o mercado.

“Começando pelo evento como uma evolução natural da atuação editorial do Sistema Verdes Mares, transformando conteúdo de qualidade em experiências que aproximam ainda mais o público das grandes discussões que impactam a economia e o ambiente de negócios”, pontua Tayro Mendonça.

Evento conta com oportunidade de networking

Para o público que deseja se aproximar mais dos palestrantes, uma das modalidades de acesso é o “Ingresso Vip”, que garante um almoço exclusivo junto aos palestrantes, patrocinadores, convidados especiais e lideranças empresariais em um ambiente propício para troca de experiências.

“É uma oportunidade diferenciada para que os participantes possam aprofundar discussões iniciadas durante o evento, compartilhar visões sobre os cenários econômicos e criar conexões estratégicas com alguns dos principais nomes presentes na programação do DN Business”, finaliza o gerente de planejamento.

Serviço

DN Business
Data: 10 de agosto
Local: Auditório do BS Design
Ingressos: Sympla

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Colunistas

Imagem da notícia DN Business: o que esperar do evento que irá reunir referências do mercado financeiro
Ceará

DN Business: o que esperar do evento que irá reunir referências do mercado financeiro

A primeira edição iniciativa do Sistema Verdes Mares está marcada para o dia 10 de agosto.

Agência de Conteúdo DN

Há 1 hora

Imagem da notícia Há 10 anos, último ‘super’ El Niño piorava seca histórica que deixou CE com 7% de água nos açudes
Ceará

Há 10 anos, último ‘super’ El Niño piorava seca histórica que deixou CE com 7% de água nos açudes

Alexia Vieira

Imagem da notícia Incêndio atinge fábrica de sabão em Juazeiro do Norte
Ceará

Incêndio atinge fábrica de sabão em Juazeiro do Norte

Combate a incêndio segue na manhã desta segunda-feira (20).

Redação

Imagem da notícia Resiliência Bijoux, maior atacadista de acessórios do Nordeste, comemora 6 anos
Ceará

Resiliência Bijoux, maior atacadista de acessórios do Nordeste, comemora 6 anos

A maior atacadista de acessórios do Nordeste comemora seis anos com lançamentos, ofertas e ações especiais em Fortaleza.

Agência de Conteúdo DN

Imagem da notícia North Shopping Fortaleza marca 35 anos com modernização e novo cinema
Ceará

North Shopping Fortaleza marca 35 anos com modernização e novo cinema

Estrutura aposta em lazer, serviços e operações inéditas para o público

Agência de Conteúdo DN

Imagem da notícia Perfumes importados ganham ofertas no aniversário da Le'Loyn Parfums no Ceará
Ceará

Perfumes importados ganham ofertas no aniversário da Le'Loyn Parfums no Ceará

Perfumaria de luxo reúne oportunidades em fragrâncias internacionais com estoque limitado.

Agência de Conteúdo DN

Imagem da notícia Basquete Juazeiro é declarado campeão em homenagem aos sete atletas mortos em acidente em Tauá
Ceará

Basquete Juazeiro é declarado campeão em homenagem aos sete atletas mortos em acidente em Tauá

Famílias dos jovens receberam aplausos e lembranças dos atletas.

Redação

Imagem da notícia Grupo de Fortaleza fica sem água e alimento a baixíssimas temperaturas durante nevasca no Chile
Ceará

Grupo de Fortaleza fica sem água e alimento a baixíssimas temperaturas durante nevasca no Chile

Previsão de retorno ao Ceará é na quarta-feira (22) após dias de tensão e racionamento.

Diego Barbosa

Imagem da notícia Tatuadora do RJ relata assédio virtual de pizzaiolo cearense durante live; entenda
Ceará

Tatuadora do RJ relata assédio virtual de pizzaiolo cearense durante live; entenda

O caso foi registrado na Polícia Civil do Rio de Janeiro; a defesa do suspeito não foi localizada.

Redação

Imagem da notícia Projeto para regulamentar ensino domiciliar no Brasil tem fragilidades, diz especialista
Ceará

Projeto para regulamentar ensino domiciliar no Brasil tem fragilidades, diz especialista

Mais de mil instituições assinaram manifesto contra a autorização do homeschooling.

Alexia Vieira