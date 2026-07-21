DN Business: o que esperar do evento que irá reunir referências do mercado financeiro

Oportunidade para conexão, aprendizado e uma maior visão do cenário nacional de negócios. É com esse mote que o será realizado o DN Business, evento que contará com a presença de importantes líderes do mercado financeiro.

Marcado para o dia 10 de agosto, no auditório do BS Design, o DN Business irá reunir palestrantes que são referência no mundo dos negócios. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas via Sympla.

Os nomes confirmados até o momento são Caio Megale, economista-chefe da XP Investimentos, e o economista Eduardo Giannetti, um dos mais respeitados do Brasil.

O evento é direcionado para empresários, executivos, investidores, profissionais de mercado e lideranças setoriais que acompanham os movimentos da economia e estão em busca de informações relevantes para a tomada de decisões para seus negócios.

Segundo Tayro Mendonça, gerente de planejamento e gestão do SVM, o DN Business nasceu a partir da percepção da demanda crescente por conteúdos de alto nível voltados à economia, negócios e investimentos.

“O Diário do Nordeste tem uma tradição consolidada na cobertura econômica e empresarial. Queremos ampliar essa conexão com o mercado com uma nova marca dedicada e exclusiva, reunindo especialistas, lideranças e tomadores de decisão em um ambiente qualificado de discussão e networking”, comenta o gestor.

Conexão com o mercado como forco

Mais do que um evento, o DN Business representa a chegada de uma nova marca do Diário do Nordeste, especializada na análise do cenário econômico cearense e no fortalecimento de laços com o mercado.

“Começando pelo evento como uma evolução natural da atuação editorial do Sistema Verdes Mares, transformando conteúdo de qualidade em experiências que aproximam ainda mais o público das grandes discussões que impactam a economia e o ambiente de negócios”, pontua Tayro Mendonça.

Evento conta com oportunidade de networking

Para o público que deseja se aproximar mais dos palestrantes, uma das modalidades de acesso é o “Ingresso Vip”, que garante um almoço exclusivo junto aos palestrantes, patrocinadores, convidados especiais e lideranças empresariais em um ambiente propício para troca de experiências.

“É uma oportunidade diferenciada para que os participantes possam aprofundar discussões iniciadas durante o evento, compartilhar visões sobre os cenários econômicos e criar conexões estratégicas com alguns dos principais nomes presentes na programação do DN Business”, finaliza o gerente de planejamento.

Serviço

DN Business

Data: 10 de agosto

Local: Auditório do BS Design

Ingressos: Sympla