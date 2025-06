Pitbull que se perdeu e entrou em ônibus é devolvido aos tutores em Fortaleza

O cachorro Pitbull que se perdeu e entrou sozinho em um ônibus em Fortaleza foi devolvido aos tutores na noite dessa quinta-feira (18). Ele foi resgatado pela Guarda Municipal (GMF) e estava sob os cuidados de um inspetor da corporação que o acolheu temporariamente.

A tutora do animal entrou em contato com a GMF após a repercussão do caso na imprensa local. Segundo a mulher, o cão estava perdido há dois dias.

“A partir do contato, foi acionado o inspetor Jonas, que havia acolhido o cão em sua residência de forma temporária. Na noite de quinta-feira, ele conduziu o animal até seus tutores, encerrando a busca com um reencontro emocionante”, informou a corporação, em nota nesta quinta-feira (19).

Pitbull subiu em ônibus

O Pitbull entrou sozinho em um ônibus na avenida Perimetral na madrugada dessa última terça-feira (17), e gerou apreensão no coletivo. O animal estava de coleira e demonstrou ser tranquilo, porém o motorista do coletivo orientou os presentes a não interagirem com o animal.

Ele foi resgatado pela GMF no Terminal da Messejana, que utilizou "ataduras antigas, água e petiscos para acalmar” o cachorro. O Pitbull se mostrou “dócil durante todo o processo”, conforme a Guarda.