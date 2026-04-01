Professores do ITA CE já iniciaram planejamento pedagógico; veja como funcionará campus de Fortaleza

A inauguração do campus do ITA no Ceará, instalado na Base Aérea de Fortaleza (BAFZ), nesta quarta-feira (1º), marca a criação da segunda unidade do prestigiado instituto no país e a primeira fora de São Paulo. Com mais de 80% das obras concluídas, o presidente Lula (PT) entrega o bloco das Engenharias e o alojamento estudantil, que devem começar a operar em janeiro de 2027. Com essa etapa cumprida, surgem as seguintes questões: como será o funcionamento do ITA Ceará e quais atividades já estão em curso?

Em entrevista ao Diário do Nordeste, na nova sede da instituição em Fortaleza, a vice-reitora do ITA, professora doutora Emilia Villani, detalhou como será o processo de definição dos estudantes que ocuparão as vagas dos dois cursos inéditos ofertados no Ceará.

Ela também contou que os professores recém-empossados do novo campus já estão em atividade, com foco na preparação acadêmica e no planejamento, e devem inclusive ter uma imersão em São José dos Campos ainda esse semestre; e abordou aspectos da estrutura administrativa da nova unidade, em um movimento inédito para a instituição com mais de 70 anos de história.

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Os alunos que irão estudar no novo campus foram selecionados em 2024 e ingressaram no ITA em 2025. Eles estão cursando em São Paulo, pois o momento inicial é uma formação comum a todas as engenharias e, em 2027, devem ser transferidos para a capital cearense. Essa turma, composta por 180 alunos, chamada de T29 (em referência ao ano em que vão concluir), no início de março, fez uma visita técnica às obras em Fortaleza.

Mas, o número exato de alunos que irão cursar as graduações no ITA Ceará ainda será definido. Isso porque a escolha do curso pela turma ingressante em 2025, entre as oito opções oferecidas (Engenharia Aeronáutica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica-Aeronáutica, Engenharia Civil-Aeronáutica, Engenharia de Computação, Engenharia Aeroespacial, Engenharia de Sistemas e Engenharia de Energia), só será feita no segundo semestre de 2026, detalha Emilia.

Legenda: Professora doutora Emilia Villani é vice-reitora do ITA. Foto: Ismael Soares.

“Não tem um número de vagas fechadas para cada um dos cursos. Quem estipula qual o número de vagas em cada curso é o Comando da Aeronáutica. Então ele é que define quantas vagas a gente vai ter em cada um dos cursos. E isso é feito via publicação de uma portaria”, explica e acrescenta que a norma deve ser publicada até outubro.

Em geral, explica a vice-reitora, as turmas do ITA reúnem entre 20 e 30 alunos. A classificação dos estudantes para cada graduação considera os seguintes critérios:

80%: desempenho acadêmico nos três primeiros semestres do curso fundamental no ITA;

10%: nota obtida no vestibular;

10%: resultado no Curso de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), realizado no primeiro ano.

Relevância da inauguração

Ela também classificou a inauguração como “um momento histórico”. “Acho que a escolha dos dois cursos, ela foi muito acertada. São dois cursos que eu acho que tem uma ligação forte com a vocação do estado do Ceará, por exemplo, na área de energias renováveis, mas também tem ligação com a área aeronáutica aeroespacial. A área aeronáutica aeroespacial tem muitos desafios na área de energia”, afirmou.

Emilia destacou ainda que a aviação sustentável se consolidou como um dos principais temas de pesquisa do setor. “A questão dos sistemas energéticos aplicados ao contexto aeroespacial envolve diversos desafios que estão no campo da engenharia de energia e da engenharia de sistemas”, explicou.

Segundo ela, a Engenharia de Sistemas se dedica ao projeto de sistemas complexos, com aplicações que vão além da aeronáutica e do setor aeroespacial, alcançando áreas como cidades inteligentes e a indústria automotiva.

Na avaliação da vice-reitora, é uma formação estratégica, voltada a capacitar profissionais para a concepção, o desenvolvimento e a gestão de sistemas complexos, uma demanda crescente, especialmente nos setores aeronáutico e aeroespacial.

Trabalho dos professores

Em relação ao funcionamento, Emilia aponta que a posse dos 110 concursados está sendo organizada por etapa e até o momento “já teve dois conjuntos de nomeações que foram realizados e tem um terceiro que está em vias de ser publicado nos próximos dias”.

Legenda: Prédios das Engenharias no ITA Ceará Foto: Ismael Soares

Das 110 vagas, 50 foram para professores, 25 para técnicos, 15 para pesquisadores e 20 para tecnologistas. “Uma parte disso fica em São José. O principal, que é o corpo de professores, 40 são para Fortaleza e 10 para São José”, completa.

Ela acrescenta que os professores do novo campus já estão em atividade, com foco na preparação acadêmica para o início das aulas em 2027. Segundo Emilia, o trabalho envolve a revisão do plano pedagógico preliminar elaborado até o fim de 2025, que agora precisa ser ajustado com a participação do corpo docente definitivo.

Outro eixo de trabalho é a implantação dos laboratórios didáticos e de pesquisa no prédio recém-inaugurado, incluindo desde a seleção e compra de equipamentos até a verificação de requisitos técnicos e a concepção dos experimentos que serão desenvolvidos. Esse processo ocorre em articulação com a Comissão de Obras da Aeronáutica, que acompanha a execução do projeto físico do campus.

Além disso, está previsto, para o segundo semestre, um programa de formação e mobilidade acadêmica, com a vinda de professores e comissões de São José dos Campos para Fortaleza. As equipes devem atuar em frentes como o credenciamento do campus e dos cursos junto ao MEC, além da apresentação de processos e rotinas das pró-reitorias.





“Uma atividade que está em planejamento também, aguardando o final da entrada em exercício de todos, é uma missão, uma imersão em São José dos Campos, que deve acontecer ainda no primeiro semestre. Deve acontecer, provavelmente, em maio, depende um pouco do ritmo de nomeação e posse”. Emilia Villani Vice-reitora do ITA

Funcionamento da reitoria do ITA

A estrutura administrativa do ITA, segundo a vice-reitora, é unificada para as duas unidades, portanto: “existe uma única reitoria, com reitor, vice-reitoria e pró-reitorias que atendem aos dois campi. Cada unidade tem um diretor de campus e sua própria estrutura acadêmica, responsável pela oferta dos cursos”, explicou.

Legenda: O alojamento estudantil do ITA Ceará é um espaço de três pavimentos conta com vagas para 84 alunos residirem. Foto: Ismael Soares

No caso de Fortaleza, ela detalha que já há uma direção em funcionamento. Atualmente, o campus conta com um diretor interino, o Coronel Aviador Tony Gleydson Barbosa Costa, que acumula a função com o comando da Base Aérea. Mas, a expectativa é que um diretor definitivo seja nomeado entre o fim do primeiro semestre e o início do segundo.

A ideia, segundo ela, é que o cargo seja assumido por um professor do ITA, com trajetória acadêmica consolidada, capaz de conduzir a organização do campus no que diz respeito às atividades acadêmicas e à preparação dos cursos. É, de acordo com Emilia, um processo de transição já previsto na implantação da nova unidade.

Estrutura da sede do ITA Ceará

A sede do ITA em Fortaleza começou a ser construída em setembro de 2024, e a previsão é que o alojamento, com capacidade para 84 estudantes, passe a ser ocupado a partir de janeiro de 2027.

O bloco das Engenharias a ser inaugurado nesta quarta-feira (1º), que é núcleo inicial das atividades acadêmicas, abrigará:

14 laboratórios didáticos

4 salas de apoio técnico

8 salas de aula

2 auditórios

6 salas de reunião

6 salas de estudo

2 salas de convivência

2 setores com salas para professores, biblioteca e espaço destinado a eventos ou exposições.



