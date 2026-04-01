Instalações do ITA CE são inauguradas em Fortaleza; alunos devem chegar em 2027

Nesta quarta-feira (1º), o Governo Federal entregou o prédio das Engenharias e o bloco de alojamento estudantil do novo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará, localizado na Base Aérea de Fortaleza (BAFZ). Esta é a primeira unidade do ITA fora de São José dos Campos (SP) e abrigará cursos inéditos de Engenharia de Energia e Engenharia de Sistemas.

A cerimônia contou com a presença do presidente Lula (PT) e marcou a despedida do ministro da Educação, Camilo Santana, do cargo, já que ele deixará o comando do Ministério nesta semana devido às regras eleitorais e ao prazo de desincompatibilização. O atual secretário-executivo do MEC, Leonardo Barchini, que será o novo titular, também estava na solenidade.

Na ocasião, Lula e uma comitiva de autoridades visitaram o bloco das Engenharias e o alojamento dos estudantes. Eles percorreram as instalações antes de subirem ao palco, e da sacada do prédio das Engenharias o presidente acenou para o público presente, composto em boa parte por estudantes tanto da rede pública, como da particular. Nesse momento, e em outros durante a cerimônia, um grupo de alunos vaiou Lula.

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Em discurso, Lula afirmou que “a educação para mim é uma obsessão”, ressaltando que recursos aplicados na área não são gastos, mas investimentos. “É por isso que esse prédio é um sonho. O que estamos fazendo é abrindo uma porta grande, a gente quer que todos tenham a mesma chance de disputar as mesmas vagas na mesma escola de qualidade”, destacou o presidente, que recebeu aplausos em outros momentos do evento.

O ministro Camilo Santana também descreveu a inauguração como um momento de “muita emoção e agradecimento”, afirmando a realização pessoal de trazer o Instituto para o Estado. Ele enfatizou que a implementação do campus no Nordeste, com um investimento total de R$ 445 milhões, é a concretização de um objetivo que “muitos consideravam impossível”.

Emocionado, o ministro disse que o projeto representa “um sonho de trazer a melhor e maior escola de engenharia do Brasil e uma das melhores do mundo para o Nordeste brasileiro”.

Legenda: Lula e o governador Elmano de Freitas apertam as mãos na inauguração do primeiro bloco do ITA Ceará. Foto: Fabiane de Paula.

O governador Elmano de Freitas classificou o ato como um “momento histórico” e “um dos maiores presentes da história do Ceará”. “Estamos vendo a obra construída, professores aprovados em concurso, alunos selecionados e que chegam ano que vem para se hospedar aqui”, projeta.

Para o reitor do ITA, Antonio Guilherme Lorenzi, a entrega das obras simboliza o fortalecimento de um projeto institucional pautado na confiança na ciência e na engenharia como motores de transformação do País. “Esta cerimônia não marca apenas a entrega de obras, marca sobretudo a convicção de que o Brasil se constrói com continuidade, com seriedade e com investimento nas novas gerações”, afirmou o reitor.

Representando a Aeronáutica, o comandante Marcelo Kanitz Damasceno ressaltou o valor simbólico do retorno do ITA à terra de seu idealizador, o marechal cearense Casimiro Montenegro Filho. Ele fundou o Instituto no ano de 1950, nos moldes do Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos.

Segundo Damasceno, a implementação do campus cearense tem o potencial de impactar todo o Nordeste, impulsionando a ciência para novas vocações e talentos. Ele pondera que a conclusão do bloco de Engenharias é uma etapa decisiva para o projeto e deu as boas-vindas ao novo corpo docente, reforçando que “a implantação das Engenharias mostra a visão de futuro desse projeto”.

Legenda: Bloco das Engenharias do ITA está em fase de conclusão. Foto: Thiago Gadelha.

Dois anos do Pé-de-Meia

No evento, o Governo Federal celebrou não apenas a expansão física da instituição, mas também o aniversário de dois anos do programa Pé-de-Meia.

Lançada em 2024 pelo MEC, a iniciativa funciona como uma poupança para estudantes da rede pública e foi planejada para garantir a permanência dos jovens até a conclusão do ensino básico. O projeto é uma das principais apostas do MEC e de Camilo Santana para enfrentar desigualdades e fortalecer a permanência dos jovens no ensino médio.

Atualmente, segundo o MEC, mais de 54% dos estudantes do Ensino Médio regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA) de escolas públicas já são beneficiários do incentivo financeiro, totalizando cerca de 5,6 milhões de pessoas.

O cruzamento de dados entre 2022 (período anterior à implementação do programa) e os anos de 2024 e 2025, diz o Ministério, revela uma melhora importante no desempenho e na retenção dos alunos. Entre os principais avanços destacados pela Pasta, estão:

Evasão escolar: o abandono escolar registrou uma queda de 43%. O índice, que era de 6,4% em 2022, recuou para 3,6% em 2024.

Desempenho acadêmico: o número de estudantes reprovados caiu 33%. A taxa de reprovação escolar baixou de 8,4% para 5,6% no intervalo de dois anos.

Distorção idade-série: houve uma queda de 27,5% no número de alunos com atraso escolar no Ensino Médio. O índice saiu de 24,3%, em 2022, para 17,6% em 2025.

Legenda: Presidente Lula ressaltou investimentos em educação no país. Foto: Fabiane de Paula.

Quem pode ter o Pé-de-Meia?

Para ter acesso ao benefício, o estudante deve estar matriculado no Ensino Médio da rede pública e pertencer a uma família inscrita no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita de até meio salário mínimo. Além do critério econômico, o programa estabelece as seguintes condições:

Ter entre 14 e 24 anos para o ensino médio regular;

Ter entre 19 e 24 anos para a modalidade EJA;

Possuir o CPF regular;

Manter frequência mínima de 80% às aulas.

Qual é o valor do Pé-de-Meia?

O auxílio financeiro é estruturado em diferentes etapas para incentivar tanto a presença diária quanto o sucesso acadêmico ao final do ciclo básico:

Frequência: pagamentos mensais de R$ 200 para quem mantém a presença regular nas aulas (valores podem variar para alunos da EJA);

Incentivo de conclusão: depósito anual de R$ 1.000 realizado para os estudantes aprovados no ano letivo;

Incentivo do Enem: Uma parcela extra de R$ 200 destinada aos estudantes do 3º ano que participarem do Exame Nacional do Ensino Médio.

Ao todo, conforme o Governo Federal, já foram investidos R$18,6 bilhões no Pé-de-Meia.