Polícia Civil prende homem por extorsão contra empresa de internet no Ceará

A Polícia Civil prendeu em flagrante, no sábado (30), um homem de 42 anos suspeito de praticar extorsão contra uma empresa provedora de internet. A captura aconteceu na zona rural de São Luís do Curu (CE), durante ação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) com apoio do Departamento de Polícia Judiciária da Região Metropolitana (DPJM).

Conforme a Polícia, o suspeito foi flagrado no momento em que extorquia a empresa e acabou autuado em flagrante. Ele foi conduzido para a Delegacia de Capturas (Decap), onde permanece à disposição da Justiça.

A prisão integra a "Operação Strike", cujo objetivo é desarticular grupos criminosos responsáveis por ataques a provedores de internet e prender proprietários de empresas clandestinas envolvidos nessas práticas.

No último dia 21 de agosto, outro homem, de 23 anos, também foi preso em flagrante na cidade de São Gonçalo do Amarante pela mesma prática criminosa. Ele já tinha antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e foi autuado por extorsão e por integrar organização criminosa. Assim como o mais recente preso, segue à disposição da Justiça.

Denúncias

A população pode colaborar com as investigações repassando informações para os canais oficiais da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O contato pode ser feito pelo número 181, o Disque-Denúncia, ou pelo WhatsApp (85) 3101-0181, que recebe mensagens de texto, áudios, vídeos e fotos. Também é possível registrar informações pelo site disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Além disso, a Draco disponibiliza o número (85) 98969-0182, via WhatsApp, para recebimento de denúncias sobre ações criminosas em todo o Estado. O sigilo e o anonimato também são preservados.

