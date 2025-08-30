Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Facção rende vigilante, quebra cadeados e rouba sede de provedor de internet em Fortaleza; vídeo

Crime aconteceu na madrugada deste sábado (30); proprietário da empresa já sofria ameaças

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:38)
Segurança
Na imagem, fios e cabos espalhados pelo chão de empresa de provedor de internet roubada no bairro Barra do Ceará por facção criminosa
Legenda: Fios e cabos espalhados pela sede da empresa são sinais do crime realizado por facção criminosa
Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

Criminosos armados em dois veículos invadiram a sede de um provedor de internet na Barra do Ceará e roubaram todos os equipamentos. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (30) e seguiu uma logística planejada.

Eles renderam o vigilante, quebraram os cadeados e levaram todos os pertences da empresa. Na saída do local, disseram ao vigilante que quem estava realizando a ação era "o crime".

Veja vídeo

Conforme a reportagem apurou, o ato foi coordenado por membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que já havia ameaçado o proprietário a fechar o estabelecimento. Ele seria um dos quatro provedores da região que não teria aceitado pagar "taxas" para poder operar no bairro.

Por esse motivo, passou a ser alvo de ameaças e também não conseguia realizar manutenção em residências situadas em áreas controladas pelo CV. A invasão nesta madrugada foi o último e mais violento ato contra a empresa. 

Veja também

teaser image
Segurança

Após disputa entre facções e escolas fechadas no Vicente Pinzón e Papicu, Governo reforça policiamento na região

teaser image
Segurança

Polícia Civil instaura inquérito e interroga morador que agrediu entregador em prédio no Meireles

A Secretaria da Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS) informou, por nota, que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura o caso, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Segundo a Pasta, uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para a ocorrência e mantém diligências na região. "A PCCE reforça a importância de a vítima comparecer, posteriormente, à unidade da Polícia Civil para prestar mais informações sobre o caso".

Aliança entre facção e provedores de internet

Matéria publicada no último dia 21 de julho pelo Diário do Nordeste mostrou que a Polícia Civil do Ceará (PCCE) e o Ministério Público do Estado (MPCE) afunilaram investigações contra a aliança do CV com provedores de internet, no bairro Pirambu e adjacências. 

Doze empresas do ramo foram interditadas e 37 pessoas são investigadas por integrar o esquema criminoso. As defesas dos empresários investigados negam a participação da organização criminosa.

Na mesma reportagem, o Ministério Público frisou que ataques a provedores de internet não constituem fenômeno recente. "Já há registros, desde 2019, da prática reiterada dessas condutas, sendo notório o caso ocorrido no bairro Pirambu, onde, em 2020, houve a exigência de pagamento da mesma taxa extorsiva de 30%", explicou.

Como a facção criminosa age

O MP também lembrou que, em 2021, observou-se um agravamento nas práticas delituosas a partir do aumento significativo dos episódios de extorsão.

"Constatou-se, com maior clareza, que a organização criminosa passou a impor, de forma sistemática, os nomes das empresas que estariam 'autorizadas' a prestar serviços de internet em determinados bairros de Fortaleza", reforça a denúncia.

Neste ano, a configuração é outra: um fortalecimento da capacidade coercitiva das facções, que passaram a atuar com maior ousadia e visibilidade.

"Elas intensificaram as ameaças direcionadas aos representantes legais das empresas e ampliaram a percepção de risco entre os empresários do setor", detalha o Ministério Público.

À época, a Vara de Delitos de Organizações Criminosas, da Justiça Estadual, acatou pedidos do Ministério Público e da Polícia Civil para decretar a prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar, quebra do sigilo telefônico e de dados de celulares, bloqueio de contas bancárias e sequestros de bens dos investigados.

A Justiça decretou a prisão preventiva de 21 investigados. Entre eles, estão os 12 proprietários dos provedores de internet interditados, André Costa Sena e Carlos Mateus da Silva Alencar, o 'Skidum' - número 1 do CV no Pirambu e integrante da lista dos Mais Procurados da SSPDS.

Denúncias

A Secretaria da Segurança destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via "e-denúncia", o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Assuntos Relacionados
Na imagem, fios e cabos espalhados pelo chão de empresa de provedor de internet roubada no bairro Barra do Ceará por facção criminosa
Segurança

Facção rende vigilante, quebra cadeados e rouba sede de provedor de internet em Fortaleza; vídeo

Crime aconteceu na madrugada deste sábado (30); proprietário da empresa já sofria ameaças

Redação
Há 1 hora
Distintivo de delegado da Polícia Civil do Ceará frente a carro da Polícia Civil do Ceará
Segurança

Após rastreio de rota de fuga, Polícia prende chefes de grupo criminoso na BR-222, no Ceará

Operação aconteceu em parceria com a Polícia do Pará

Redação
30 de Agosto de 2025
Imagens mostram pichações da facção Comando Vermelho, que tenta tomar territórios dos Guardiões do Estado, no bairro Vicente Pinzón e arredores, em Fortaleza
Segurança

Qual o motivo do conflito entre facções com dezenas de mortes nas regiões do Vicente Pinzón e Papicu

As facções Guardiões do Estado e Comando Vermelho disputam o domínio do tráfico de drogas no Vicente Pinzón, nos últimos meses. A maior presença da Polícia no bairro 'desviou' a força dos grupos criminosos para o Papicu

Messias Borges e Emerson Rodrigues
30 de Agosto de 2025
Alex Costa está vivendo de doações após ter sofrido agressão durante trabalho
Segurança

Homem que agrediu entregador com socos e chutes registra B.O e acusa vítima de estar 'estressada'

Morador de prédio ainda denunciou ataque de entregadores de moto em prédio

João Lima Neto
30 de Agosto de 2025
Colagem de fotos com o momento do assalto a farmácia no Eusébio e as canetas emagrecedoras
Segurança

Trio é preso após assalto à farmácia no Eusébio; suspeitos levaram canetas emagrecedoras e fraldas

Também foram encontrados com o trio vários aparelhos celulares, um dispositivo bloqueador de sinal de rastreador veicular e um veículo roubado com placas adulteradas

Bergson Araujo Costa
29 de Agosto de 2025
Foto de policiais civis e militares em viaturas na saída de operação no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza
Segurança

Após disputa entre facções e escolas fechadas no Vicente Pinzón e Papicu, Governo reforça policiamento na região

Sequência de mortes e tiroteios tem assustado moradores e afetado a vida nas comunidades. Ações dos setores da Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) visam identificar as lideranças envolvidas no conflito

Matheus Facundo e Emanoela Campelo de Melo
29 de Agosto de 2025
Caso está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial, em Fortaleza
Segurança

Polícia Civil instaura inquérito e interroga morador que agrediu entregador em prédio no Meireles

Trabalhador levou socos e chutes por mais de dois minutos durante atendimento

João Lima Neto
29 de Agosto de 2025
Imagem aérea de uma cena com várias pessoas e uma motocicleta ao redor de uma estrutura de lâmpada, à noite.
Segurança

Motociclista cai durante fuga e acaba preso pela Polícia por andar com placa adulterada, no CE

Ele foi autuado em flagrante por desobediência, resistência e receptação

Redação
29 de Agosto de 2025
Foto mostra o senador Cid Gomes após ser baleado, cercado por outras pessoas e veículos, no motim de policiais militares em Sobral, em fevereiro de 2020
Segurança

Dois coronéis da PM são absolvidos da acusação de omissão por não terem evitado invasão de quartel durante motim no CE

O movimento dos policiais em Sobral resultou no ataque a tiros ao senador Cid Gomes. A Controladoria Geral de Disciplina concluiu que as provas eram insuficientes para condenar os PMs

Messias Borges
29 de Agosto de 2025
Cartões e cheques apreendidos com grupo criminoso
Segurança

PF desarticula grupo que emitiu 336 cartões de crédito da Caixa de forma fraudulenta

Mais de R$ 500 mil foram movimentados pela quadrilha

Redação
29 de Agosto de 2025
Pilar com cartaz no TJ-CE e dois homens ao fundo, desfocados e andando. Imagem usada em matéria sobre o depoimento de PM que nega ao júri participação na Chacina do Curió
Segurança

'Fiz o meu trabalho', diz em júri um dos PMs acusados de participação na Chacina do Curió

O policial Daniel Fernandes da Silva é o primeiro réu a ser interrogado no 4º julgamento do caso, que começou na última segunda-feira, e ainda não tem prazo para terminar

Emanoela Campelo de Melo
28 de Agosto de 2025
Alex Costa está vivendo de doações após ter sofrido agressão durante trabalho
Segurança

Entregador agredido por cliente no Meireles levou socos, tapas e chutes por dois minutos; vídeo

Alex Costa Rodrigues teve um afundamento de crânio e precisou de implante de titânio no rosto

João Lima Neto
28 de Agosto de 2025
Foto de mãe e filho que foram mortos a tiros em Novo Oriente
Segurança

Mãe e filho são mortos a tiros dentro de casa em Novo Oriente, no Ceará

Caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (28)

Redação
28 de Agosto de 2025
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará em frente à sede da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará, em Fortaleza
Segurança

CGD abre investigações contra militares por homicídio, estupro de vulnerável e corrupção no Ceará

Um policial militar irá responder a um processo administrativo por matar um preso que teria tentado fugir de uma viatura policial. Outros cinco PMs são acusados de receber propina de traficantes, em Fortaleza

Redação
28 de Agosto de 2025
roubo joias apartamento fortaleza cinco milhoes presos denunciados homens empresario
Segurança

Empresário, motorista de 'app' e mulher são denunciados por roubo milionário de joias em Fortaleza

O crime aconteceu em um apartamento residencial no bairro Presidente Kennedy. Submetralhadora e carro de luxo foram apreendidos

Emanoela Campelo de Melo
28 de Agosto de 2025
Imagens do circuito de videomonitoramento mostram o carro de um advogado, um Peugeot 208 azul, sendo perseguido por um Fiat Mobi branco, utilizado pelos criminosos, nas ruas de Fortaleza, antes de um duplo homicídio
Segurança

'Guerra' de facções e corrupção policial: o que está por trás do assassinato de advogado em Fortaleza

Dois clientes do advogado também foram baleados, na ação criminosa. Um deles morreu e o outro, sobreviveu. A dupla teria sido solta após pagamento de propina a policiais militares, segundo a investigação

Messias Borges
28 de Agosto de 2025
Imagem da Delegacia de Desaparecidos
Segurança

Idoso de 82 anos é encontrado por vaqueiro em fazenda após três dias desaparecido

O vaqueiro o localizou deitado embaixo de uma árvore, descalço, mas fisicamente bem

Bergson Araujo Costa
27 de Agosto de 2025
Jorge Luiz, motoboy absolvido, foi recepcionado por amigos e familiares na saída da prisão. À esquerda, de terno e camisa social branca, está Antônio Cláudio, que também foi preso injustamente pelo crime de estupro
Segurança

Justiça reconhece erro e solta motoboy que passou três anos preso por estupro no Ceará

Jorge Luiz passou, no total, três anos e quatro meses enclausurado. Ele foi acusado de estuprar uma adolescente de 17 anos

Luana Severo
27 de Agosto de 2025
Imagem de adolescente grávida para matéria sobre suspeito de tentativa de feminicídio contra adolescente grávida foi preso em Quixeramobim
Segurança

Homem suspeito de tentar matar adolescente grávida com chave de fenda é preso em Quixeramobim

A captura do homem de 39 anos foi realizada pela Polícia Civil do Ceará

Redação
27 de Agosto de 2025
Prisão de homem em Acopiara
Segurança

Homem é preso em Acopiara suspeito de ameaça e tortura contra a mãe, e maus-tratos a animais

Ele foi apontado como autor da morte de uma vaca a golpes de faca

Redação
27 de Agosto de 2025