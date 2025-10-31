Diário do Nordeste
Homem preso sendo levado para Draco

Segurança

Polícia Civil prende homem por extorsão contra empresa de internet no Ceará

Ele foi conduzido para a Delegacia de Capturas (Decap), onde permanece à disposição da Justiça

Redação 31 de Agosto de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em São Luís do Curu?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em São Luís do Curu?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Juazeiro do Norte

PontoPoder

Cinco cidades cearenses nunca reelegeram prefeitos; 27 cidades só reelegeram prefeito uma vez

O sucesso ao tentar reeleição é majoritário no Ceará, com 97,2% dos municípios já tendo reeleito pelo menos um prefeito

Luana Barros 24 de Junho de 2024
video

Ceará

Jiboia de 2 metros é resgatada em motor de ambulância em São Luís do Curu

Animal foi visto entrando no veículo por funcionário de hospital

Redação 22 de Maio de 2023
professora de tururu morre em acidente

Segurança

Professora morre em colisão frontal entre carro de passeio e carreta em São Luís do Curu

Vítima era professora e ex-diretora de uma escola da rede municipal de Tururu

Redação 11 de Agosto de 2022

Região

Carreta carregada de biscoito tomba, e carga é saqueada em São Luis do Curu

Testemunhas afirmam que saqueadores usaram veículos para transportar caixas retiradas do caminhão

Redação 27 de Outubro de 2020

Segurança

Funcionário morre enquanto fazia limpeza de máquina em fábrica de papel em São Luís do Curu

A vítima foi identificada como Francisco Eliezio Leitão de Sousa, 25 anos

Redação 05 de Novembro de 2019

Região

Ministério Público do Ceará pede bloqueio de contas pessoais da prefeita de São Luís do Curu

Além do bloqueio das contas, o MPCE requer apuração da Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública (Procap) por conta da conduta da gestora municipal

Redação 30 de Novembro de 2018