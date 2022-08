Professora morre em colisão frontal entre carro de passeio e carreta em São Luís do Curu

Uma professora morreu na tarde dessa quarta-feira (10) após o veículo em que estava como passageira colidir com uma carreta e capotar no KM 81 da BR-222, em São Luís do Curu.

Maria Josiane de Sousa Mota Santos era professora da rede municipal de Tururu e já foi diretora da Escola de Ensino Fundamental Antônio Pires Chaves. Segundo nota de pesar da Prefeitura, a educadora "contribuiu para o desenvolvimento educacional" da cidade.

"A notícia foi recebida com bastante tristeza por todos os colegas de profissão, que tiveram o privilégio de conviver com Josiane durante a sua atuação como professora do município. Diante deste momento difícil, solidarizamo-nos com todos os familiares e amigos, Que Deus conforte os nossos corações!".

Legenda: Vítima estava como passageira Foto: Reprodução

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que outras pessoas estavam no carro, mas não há informações sobre o estado de saúde delas.